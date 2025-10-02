Fox News сообщил о споре Рютте с премьером Эстонии из-за истребителей МиГ-31

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала в ходе спора о реакции блока на полет российских истребителей МиГ-31. Об этом 2 октября сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Рютте говорил о недопустимости слишком частого применения 4-й статьи альянса о консультациях в случае возможной угрозы безопасности. Ранее ее задействовала Эстония после инцидента с российскими самолетами.

«Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО должен быть осторожен в том, как часто подавать сигнал тревоги», — говорится в публикации.

Министерство иностранных дел Эстонии 19 сентября обвинило РФ в якобы появлении в своем воздушном пространстве трех истребителей МиГ-31.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 сентября сообщил, что слова эстонских властей о якобы нарушении РФ воздушного пространства являются «пустыми и безосновательными», а также указал на то, что Минобороны РФ уже отвергало данные заявления, так как военнослужащие ВС РФ действуют четко в рамках международных правил.

28 сентября эксперты НАТО, занимающиеся изучением инцидента с появлением над Эстонией якобы российского истребителя, не исключили, что данное происшествие могло стать случайным.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ