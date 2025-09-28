В ФРГ заявили о допускаемой НАТО случайности в появлении истребителя над Эстонией

Эксперты НАТО, занимающиеся изучением инцидента с появлением над Эстонией якобы российского истребителя, не исключают, что данное происшествие могло стать случайным. Об этом 26 сентября сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

«Аналитики НАТО пока не могут исключить возможность случайного проникновения <...> в воздушное пространство Эстонии», — говорится в статье.

Уточняется, что у людей, расследующих инцидент, имеется несколько гипотез, точное содержание которых на данный момент не разглашается.

Министерство иностранных дел Эстонии 19 сентября обвинило РФ в якобы появлении в своем воздушном пространстве трех истребителей МиГ-31.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 сентября сообщил, что слова эстонских властей о якобы нарушении РФ воздушного пространства являются «пустыми и безосновательными», а также указал на то, что Минобороны РФ уже отвергало данные заявления, так как военнослужащие ВС РФ действуют четко в рамках международных правил.

