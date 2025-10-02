Врач рассказала о распространенных заболеваниях крови

На данный момент анемии диагностируются примерно у 10–15% населения России, это самые распространенные болезни крови у россиян. Об этом 2 октября рассказала главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова «Газете.Ru».

Анемии выявляются у 10–15% населения, в особенности у женщин репродуктивного возраста и пожилых людей. Как отметила врач, первоначально диагностикой анемического синдрома занимается терапевт.

«Задача терапевта — исключить у пациента онкологическое заболевание и анемии, связанные с питанием. Гематолог подключается в сложных случаях, когда необходимо искать более серьезные нарушения в системе кроветворения», — пояснила специалист.

Все заболевания крови делятся на две основные группы: опухолевые и неопухолевые. Анемии относятся к неопухолевым, которые составляют до 85% от всех патологий системы крови.

«Неопухолевые заболевания системы крови условно делят на анемии, цитопении, нарушения свертываемости крови <…> Ежегодно в России диагностируют около 30 тыс. опухолевых заболеваний системы крови и около 200 тыс. неопухолевых», — заключила доктор.

