Дерматолог рассказала о причинах появления пигментации после лета

Летом люди нередко сталкиваются с пигментацией кожи, что показывает нарушение работы организма. О том, что может стать причиной пигментных пятен на коже, 1 октября «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

По словам специалиста, под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ) всё больше вырабатывается меланин, который и окрашивает клетки кожи в коричневый цвет. Но некоторые побочные проблемы могут напрямую влиять на избавление от пигментов.

«Причиной появления стойкой пигментации могут стать низкий ферритин, анемия — как показывает практика, при них почти невозможно удалить пигментацию», — рассказала Амосова.

Также на возникновение пигментации влияет недостаток А, С и Е, а также переизбыток витаминов группы В. Иногда заболевания печени, расстройство пищеварения и даже стресс могут стать причиной пятен, особенно на лице.

«Главное в борьбе с пигментацией — это ее предотвращение, то есть защита от УФ-излучения. Если же она все-таки появилась, главная задача — ускорить этот процесс, помочь быстрее сойти и обновиться окрашенным клеткам, чтобы их скорее заменили новые», — добавила врач, рассказывая о том, как избавиться от пятен.

По мнению дерматолога, для борьбы с пигментными пятнами используются кислотные пэды, пилинги, сыворотки, энзимные гели, пудры, ретинол. Потребление витамина С и использование SPF-кремов также положительно влияет на здоровье кожи после пигментации. Однако при сильной выраженности пятен смогут помочь только лазерная терапия, IPL-терапия (фототерапия) и микродермабразия. Перед любым вмешательством для лечения пигментации необходимо проконсультироваться со специалистом.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Зарема Омарова рассказала «Известиям» 21 сентября, что воздействие ультрафиолетовых лучей является одной из самых частых причин образования избыточной пигментации. Чем интенсивнее солнечные лучи, тем больше пигмента будет накапливаться в коже.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ