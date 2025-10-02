Реклама
В Госдуме предложили приравнять служащих в ПВО к ветеранам боевых действий

Гусев: служащие в ПВО будут наделены статусом ветерана боевых действий
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает наделение статусом ветерана боевых действий военнослужащих системы противовоздушной обороны (ПВО), участвующих в отражении ударов с воздуха. Документ подготовлен представителями разных фракций, включая Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»), Ярослава Нилова (ЛДПР) и Елену Драпеко («Справедливая Россия — За правду»), сообщили 2 октября.

По данным ТАСС, согласно инициативе, изменения предлагается внести в закон «О ветеранах», распространив его на тех, кто обеспечивал защиту населения, объектов и войск от воздушных атак с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций и других средств ПВО.

«Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость — они должны получить статус ветеранов боевых действий и пользоваться всеми положенными льготами», — заявил Дмитрий Гусев.

Программные инициативы: какую помощь получают предприниматели — участники СВО
И каких еще мер поддержки стоит ждать в обозримом будущем

Ранее, 28 сентября, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести особые правила по вкладам для участников СВО. По его инициативе банки не смогут снижать процентные ставки по депозитам этой категории вкладчиков, что должно стать дополнительной мерой государственной поддержки.

