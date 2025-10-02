Галузин оценил перспективы отношений с Молдавией после выборов

Россия рассчитывает, что Кишинев пойдет на нормализацию отношений с Москвой после парламентских выборов, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией», — сказал он.

Москва надеется, что будут сделаны правильные выводы — в пользу добрососедского развития отношений, «а не разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», сказал он.

При этом дипломат указал на махинации, которые осуществились в момент выборов в Молдавии. Он отметил, что власти давно организовали кампанию гонений на русскоязычные СМИ, политические партии, выступающие за нормализацию и развитие отношений с Россией.

«Всё это еще раз проявилось в ходе подготовки и проведения парламентских выборов в Молдавии, когда неугодные режиму партии и политики отстранялись от возможности участия в них, чинились препятствия для голосования, в частности, для граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье», — сказал он.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. По данным ЦИК, правящая партия PAS набрала 50,2%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

