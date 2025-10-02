Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Галузин оценил перспективы отношений с Молдавией после выборов

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Россия рассчитывает, что Кишинев пойдет на нормализацию отношений с Москвой после парламентских выборов, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Грубые подсчеты: оппозиция призвала к массовым протестам после выборов в Молдавии
Как правящая партия обеспечила себе 50,2% голосов и скажется ли это на нынешнем внеблоковом статусе страны

«Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией», — сказал он.

Москва надеется, что будут сделаны правильные выводы — в пользу добрососедского развития отношений, «а не разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», сказал он.

При этом дипломат указал на махинации, которые осуществились в момент выборов в Молдавии. Он отметил, что власти давно организовали кампанию гонений на русскоязычные СМИ, политические партии, выступающие за нормализацию и развитие отношений с Россией.

«Всё это еще раз проявилось в ходе подготовки и проведения парламентских выборов в Молдавии, когда неугодные режиму партии и политики отстранялись от возможности участия в них, чинились препятствия для голосования, в частности, для граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье», — сказал он.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. По данным ЦИК, правящая партия PAS набрала 50,2%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продолжение исследуют: Россия готова к диалогу с Молдавией после выборов

