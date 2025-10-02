Реклама
Блогеры не отказались от рекламы в Instagram, несмотря на запрет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Российские блогеры продолжают размещать рекламу товаров и услуг в соцсети Instagram (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), несмотря на действующий с 1 сентября закон о ее запрете, выяснили «Известия». Реклама по-прежнему активно публикуется, особенно у инфлюенсеров с аудиторией до 200 тыс. подписчиков — так называемого среднего и мелкого сегментов.

Реклама на паузу: блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей
В чем причина и почему общий объем взысканий вырос почти в 11 раз

Как выяснила редакция, некоторые блогеры делают рекламу открыто и не боятся даже отмечать производителей товаров и услуг, но есть и те, кто старается обходить закон: формально они не обозначают такие посты, подавая в формате личного совета или рекомендации. Часто такой контент размещается в сторис, которые исчезают через 24 часа, что дополнительно затрудняет контроль. Например, один блогер из Казани рассказывал о жилом комплексе, другой делал обзор на платье из онлайн-магазина, а третий упоминал школу для детей. Визуально такие публикации практически не отличаются от обычного контента, поэтому рекламный характер поста легко скрыть.

В преддверии и после введения запрета на размещение рекламы в этой соцсети объемы направляемых в нее бюджетов значительно сократились. Если по итогам 2024 года доля составляла около 20%, то к сентябрю 2025-го она снизилась до 4%. Об этом сообщили «Известиям» в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Как уточнил источник на медиарынке, несмотря на падение, в абсолютных цифрах речь всё еще идет о крупных суммах — по рядка 400–500 млн рублей.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2024 году лидером по объему рекламных инвестиций был YouTube: на его долю приходилось 48% от общего рынка (примерно 27,6 млрд рублей). Второе и третье места тогда занимали Telegram и Instagram, делившие между собой по 20% (примерно по 11,5–11,6 млрд).

Однако к осени 2025-го структура рынка изменилась. Согласно данным АБА, доля зарубежных платформ значительно снизилась. Telegram вышел на первое место с долей 46,3%, потеснив YouTube, который теперь занимает вторую строчку с 21,2%. На третьем месте — «ВКонтакте», который укрепил свои позиции и занимает 12,7% рынка. Среди ресурсов TikTok — 6,7%, Twitch — 6,1%, «Одноклассники» — 2,8%, MAX — 0,6%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пост не сдали: блогеры не отказались от рекламы в Instagram, несмотря на запрет

