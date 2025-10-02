Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп намерен приехать в Республику Корея в конце октября
Общество
В Ростовской области перенесли на 2027 год часть инвестподдержки
Мир
Изменение климата в Китае усилило ущерб супертайфуна «Рагаса»
Армия
Российский мотострелок 17 часов вел бой против 12 боевиков ВСУ
Мир
Республиканцы отменили голосование по бюджету в палате представителей США
Мир
Трамп сократит программу приема беженцев с исключением для африканеров
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 117 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
The Guardian сообщила о разрешении отменить TPS для 300 тыс. венесуэльцев
Мир
Al Jazeera отметил отсутствие ответа ХАМАС на вопрос о его разоружении
Общество
В Госдуме рассказали о новом порядке взыскания долгов с 1 ноября
Общество
Временные ограничения сняты в аэропорту Казани
Мир
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова
Происшествия
Три населенных пункта обесточены в Ростовской области в результате атаки БПЛА
Мир
CBS News сообщил о намерении США выплачивать $2,5 тыс. подросткам-мигрантам
Армия
ВСУ использовали спортивно-охотничье оружие на запорожском направлении СВО
Мир
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе

ФК ПСЖ одержал победу над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов

0
EN
Фото: REUTERS/Nacho Doce
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ФК ПСЖ) одержал победу над ФК «Барселона» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра, которая состоялась 1 октября, завершилась со счетом 1:2.

Отмечается, что у испанцев гол забил вингер Ферран Торрес. От французской команды мяч забили полузащитник Сенни Маюлу и нападающий Гонсалу Рамуш.

Несмотря на поражение, ФК «Барселона» установила клубный рекорд по серии матчей с забитыми мячами. Они забили в 45 матчах подряд.

«Предыдущий клубный рекорд составлял 44 матча, в которых команда кряду забивала в 1942–1944 годах», — сообщил «Спорт-Экспресс».

Фунт последней надежды: доходы европейского футбола перестали расти
Новые телевизионные «суперконтракты» европейских лиг в реальном выражении означают большие потери

Ранее, 30 сентября, ФК «Марсель» одержал победу над нидерландским ФК «Аякс» благодаря дублю Пайшана. Игра завершилась сухим счетом 4:0.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025