ФК ПСЖ одержал победу над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ФК ПСЖ) одержал победу над ФК «Барселона» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра, которая состоялась 1 октября, завершилась со счетом 1:2.

Отмечается, что у испанцев гол забил вингер Ферран Торрес. От французской команды мяч забили полузащитник Сенни Маюлу и нападающий Гонсалу Рамуш.

Несмотря на поражение, ФК «Барселона» установила клубный рекорд по серии матчей с забитыми мячами. Они забили в 45 матчах подряд.

«Предыдущий клубный рекорд составлял 44 матча, в которых команда кряду забивала в 1942–1944 годах», — сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее, 30 сентября, ФК «Марсель» одержал победу над нидерландским ФК «Аякс» благодаря дублю Пайшана. Игра завершилась сухим счетом 4:0.

