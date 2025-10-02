Дания и ее союзники готовят новые меры, чтобы усложнить транспортировку российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ), заявили «Известиям» в посольстве России в Копенгагене.

«Дания вместе с союзниками последовательно ведет подготовку новых мер, нацеленных на усложнение для нашей страны транспортировки нефти и сжиженного природного газа по Балтийскому морю, в том числе, через Балтийские (Датские) проливы. В фокусе внимания танкеры так называемого теневого флота. Рассматривается, в частности, возможность принятия в отношении них силовых действий от высадки групп досмотра до задержания. Полицейским спецназом ведется отработка таких возможных действий», — сообщили российские дипломаты «Известиям».

Пока же датской морской администрацией предписано ужесточить требования к обслуживанию танкеров с российской нефтью. Оказывается давление на судоремонтные верфи с целью полного отказа от предоставления услуг судам, имеющим малейшее отношение к России.

«Что же касается проливов, то международное право гарантирует беспрепятственный проход судов. Россия исходит из того, что Дания обязана соблюдать эти нормы международного права», — подчеркнули в российском диппредставительстве в Копенгагене.

В Дании на этом фоне проходят саммиты ЕС и Европейского политического сообщества. Копенгаген до конца 2025 года председательствует в Совете ЕС. Будучи в авангарде проводников наиболее воинственной политики в отношении России, Дания настроена использовать эту возможность для нанесения максимально возможного ущерба нашей стране, считают в посольстве РФ в Копенгагене.

«Враждебные по отношению к нашей стране установки Копенгаген стремится сейчас масштабировать в рамках ЕС. Такой курс способствует дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и ЕС», — резюмировали дипломаты.

Морское но: Дания готовит силовые меры против судов с российской нефтью