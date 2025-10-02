Морское но: Дания готовит силовые меры против судов с российской нефтью

Датские власти вместе с союзниками готовят силовые меры, чтобы усложнить транспортировку российской нефти и СПГ, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Копенгагене. Там подчеркнули, что полицейский спецназ королевства отрабатывает действия в отношении танкеров. Власти Украины и радикалы в НАТО настаивают на полном закрытии Балтийского моря для российских судов. Эксперты, однако, считают, что наиболее вероятно ужесточение правил, но на серьезную эскалацию на Западе не решатся. В Копенгагене также проходят саммиты ЕС и Европейского политического сообщества. На них лидеры Евросоюза ищут средства для усиления поддержки Украины и финансирования своих оборонных проектов на фоне роста противоречий.

Как датчане пытаются помешать российской торговле

Дания вместе с союзниками готовит новые ограничения против судов, перевозящих российскую нефть и газ, заявили «Известиям» в диппредставительстве РФ в Копенгагене. В частности, рассматривается возможность силовых действий в отношении танкеров, датский полицейский спецназ уже отрабатывает их.

— Дания вместе с союзниками последовательно ведет подготовку новых мер, нацеленных на усложнение для нашей страны транспортировки нефти и сжиженного природного газа по Балтийскому морю, в том числе через Балтийские (Датские) проливы. В фокусе внимания танкеры так называемого теневого флота. Рассматривается, в частности, возможность принятия в отношении них силовых действий — от высадки групп досмотра до задержания. Полицейским спецназом ведется отработка таких возможных действий, — сообщили «Известиям» в российском посольстве в Дании.

Дипломаты подчеркнули, что датская морская администрация уже предписала ужесточить требования к обслуживанию танкеров с российской нефтью. Также оказывается давление на судоремонтные верфи с целью полного отказа от предоставления услуг судам, имеющими малейшее отношение к РФ.

К слову, в феврале Копенгаген ужесточил проход танкеров, объясняя это «защитой окружающей среды». Однако истинная цель состоит в том, чтобы помешать России перевозить нефть и газ. Брюссель внес в черные списки уже более 500 судов, которые, по мнению еврочиновников, используются для транспортировки российских ресурсов.

Отдельные радикально настроенные силы в НАТО и вовсе призывают топить такие корабли. Например, весной парламент Эстонии принял закон, разрешающий атаковать гражданские суда. Россия будет принимать ответные меры в случае противоправных действий в Балтийском море, подчеркивала в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рассматривают в НАТО и другой вариант: заблокировать Балтийское море для судов, перекрыв Датские проливы (Зунд, Малый и Большой Бельт). Эта дискуссия активизировалась после появления неопознанных дронов над Данией 22–28 сентября. Копенгаген в ответ закрыл воздушное пространство на период с 29 сентября по 3 октября, а также срочно вызвал на службу резервистов. Германия, Франция и Швеция направили в Данию своих военных, РЛС и средства борьбы с беспилотниками, а США — систему для противодействия дронам.

Хотя власти королевства напрямую Россию не обвинили, инцидент с БПЛА уже используется как предлог для новых ограничений против Москвы. Например, Владимир Зеленский призвал закрыть Балтийское море для танкеров с российской нефтью, поскольку они якобы используются для запуска беспилотников. Власти Польши уже отказались следовать этому призыву, но в Копенгагене к нему относятся более серьезно.

Датские власти действительно могут несколько ужесточить меры по досмотру судов под предлогом охраны окружающей среды и безопасности судоходства. Однако здесь есть пределы, установленные международным правом, пояснил «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

— Вряд ли датские власти решатся полностью закрыть эти проливы для России, поскольку это будет означать существенную эскалацию конфронтации России и НАТО, — уверен эксперт.

Незаконный захват судов в открытом море или попытки запретить их движение — это casus belli (акт войны), на который Россия ответит самым решительным образом. Среди возможных вариантов — сопровождение торговых судов военными кораблями российского ВМФ, сказал в беседе с «Известиями» директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения БФУ имени И. Канта Юрий Зверев.

Неформальный саммит ЕС

В Копенгагене 1 октября прошел саммит Евросоюза, а на следующий день запланирована встреча лидеров Европейского политического сообщества. При этом саммит ЕС носил неформальный характер, значимых решений принято не было. Напомним, Дания до конца года председательствует в Совете ЕС, затем эта роль перейдет к Кипру.

— Будучи в авангарде проводников наиболее воинственной политики в отношении России, Дания настроена использовать эту возможность для нанесения максимально возможного ущерба нашей стране. Враждебные по отношению к РФ установки Копенгаген стремится сейчас масштабировать в рамках ЕС. Такой курс способствует дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и Евросоюзом, — подчеркнули российские дипломаты.

Причина антироссийского курса Копенгагена в том, что он целиком и полностью привержен либеральным ценностям и активно продвигает так называемый «порядок, основанный на правилах». По мнению властей королевства, они защищают интересы Дании как малого государства с более чем скромным военным и экономическим потенциалом. По этой причине угрозы такому «порядку» воспринимаются как серьезные риски для самого государства, подчеркнул Липунов.

Повестка неформального саммита ЕС включала увеличение помощи Украине и подготовку ЕС к противостоянию с Россией. Евросоюз уже передал Киеву €173,5 млрд в качестве помощи, а теперь рассматривает возможность обменять €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации, которые затем будут переведены Украине. ЕС также перевел очередной транш на сумму в €4 млрд, €2 млрд было выделено на производство дронов.

Лидеры ЕС также обсудили ускорение перевооружения Европы. Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что у Евросоюза «заканчивается время» на то, чтобы защитить себя. Главной темой стала «стена дронов», которая как раз и должна защитить государства ЕС от вторжения БПЛА. Известно, что в проекте уже участвуют Германия, Польша Финляндия, страны Балтии, Румыния и Болгария. «Известия» ранее писали, что стоимость проекта в перспективе четырех лет составит от €3 млрд до €7 млрд, однако эксперты сомневаются в способности ЕС довести инициативу до конца.

При этом украинские власти тоже пытаются подключиться к этому проекту, создав совместный «воздушный щит» от якобы российских угроз. Ключевую роль, по мысли Владимира Зеленского, в нем должна играть Варшава.

— Польша, как и остальные страны НАТО, де-факто давно являются стороной конфликта на Украине. Именно они спонсируют и снабжают смертоносным оружием киевскую хунту. И именно англосаксы виновны в срыве переговорного процесса и продолжения войны до последнего украинца. Что касается ответных мер, как сказал президент России, — ответ будет всегда. Вопрос в том, что подразумевает такой «воздушный щит». Это весьма опасные маневры. Но все эти аспекты лежат в компетенции Минобороны и Главнокомандующего РФ, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Гораздо меньше внимания уделяется саммиту Европейского политического сообщества. Этот формат был запущен в октябре 2022 года, сейчас он включает 47 стран. Например, в него входят все кандидаты на вступление в ЕС: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория и Косово (Россия не признает суверенитет самопровозглашенной республики). Также в сообщество пригласили Армению и Азербайджан.

ЕПС — это своеобразный клуб по стратегическим интересам без институтов, бюджета и юридических обязательств, куда входят не только страны — участницы ЕС, но и другие соседи по региону, у некоторых из них нет перспективы вступления в Евросоюз, уточнила в беседе с «Известиями» кандидат политических наук, главный аналитик АНО «Колаборатория» Дарья Моисеева.

По ее словам, Европейское политсообщество — это попытка Европы как единого региона дать ответ на текущие геополитические вызовы, прежде всего в сфере безопасности и энергетики. Однако этот формат никак не заменит евроинтеграцию, потому что ее суть состоит в приземленных и понятных вещах, вроде тех же сельского хозяйства или субсидий.