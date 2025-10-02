Популяция амурского тигра в приморском заповеднике сокращается из-за охоты

По официальным данным фотоучета, количество амурских тигров в Лазовском заповеднике и национальном парке «Зов тигра» заметно сократилось за последние годы, рассказали «Известиям» научные сотрудники этих особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В 2013 году в заповеднике обитало 16 взрослых особей, а к 2024-му уже только девять. В национальном парке «Зов тигра» в 2015-м было 10 взрослых тигров, а в 2024-м их осталось пять.

«И в Лазовском заповеднике и нацпарке «Зов тигра» численность тигров снижается и по данным фотомониторинга, и по данным учета тигра зимой по следам», — сообщила научный сотрудник объединенной дирекции Лазовского заповедника и «Зова тигра» Галина Салькина.

По словам специалиста, кроме браконьерства, одной из главных причин сокращения популяции становится рост объемов легальной охоты на участках, прилегающих в ООПТ. Трофеями охотников становятся пятнистые олени, которые в рационе тигра занимают до 70%. При этом власти Приморского края в этом году увеличили квоту на добычу этого вида парнокопытных на 10% по сравнению с прошлым годом и довели ее до 4461 особи.

