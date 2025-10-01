МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило 1 октября о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на Украине.
«Площадка оперативно переключилась на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Нового безопасного конфайнмента (НБК)», — сказано в сообщении агентства в соцсети X.
Отмечается, что питание НБК обеспечивается дизельными генераторами.
Ранее в этот день министерство энергетики Украины сообщило, что на ЧАЭС произошел перебой в питании нового саркофага, установленного над разрушенным четвертым энергоблоком. Отмечается, что Чернобыльская АЭС «оказалась в блэкауте».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ