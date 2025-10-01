Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки Израиля в Ливане
Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки Израиля по югу Ливана. Об этом 1 октября сообщил телеканал Alyaum TV cо ссылкой на правительство Ливана.
«Один человек погиб и еще пять получили ранения, когда израильский беспилотник [БПЛА] нацелился на гражданский автомобиль в городе Кафра в районе Бинт-Джубейль на юге Ливана», — сказано в публикации.
Отмечается, что помимо этого из-за удара Израиля погиб представитель шиитского движения «Хезболла». Его имя не уточняется.
Ранее, 30 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении представителя «Хезболлы» Мохаммада Аббаса Шашуа в Ливане. В ведомстве добавили, что днем ранее в результате операции был ликвидирован высокопоставленный член артиллерийского подразделения «Хезболлы» в районе Шакиф Мухаммад Хусейн Ясин.
