Медведев заявил о невозможности шатдаунов в России по примеру США

Медведев после шатдауна в США заявил, что «мы-то шатдаунов не объявляем»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Остановок государственного финансирования, то есть так называемых шатдаунов, которые часто происходят в США из-за невозможности договориться о бюджете, в России быть не должно. Об этом 1 октября заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания партийной программной комиссии, посвященной проекту бюджета.

Он напомнил, что накануне американский президент Дональд Трамп объявил очередной шатдаун в США.

«Мы-то шатдаунов не объявляем. Но вспомните, у нас они были — в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России», — заявил Медведев, имея ввиду политические кризисы 1990-х годов.

Политик отметил, что ситуации с прекращением финансирования являются катастрофой даже для стран, которые пребывают в мирном положении.

«Это же катастрофа для обычной даже страны, не воюющей. А что говорить о ситуации, когда нужно поддерживать обороноспособность и безопасность государства?» — приведены его слова в Telegram-канале политсилы.

В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ

В США 1 октября произошла приостановка работы правительства (шатдаун) из-за отсутствия согласования проекта бюджета. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты. Всего ситуация может затронуть около 750 тыс. американских государственных служащих.

30 сентября Трамп отмечал, что возможный шатдаун правительства может быть использован для отмены ряда «демократических вещей». По его мнению, это позволит пересмотреть ненужные программы и структуры, а также сократить бюрократию и расходы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

