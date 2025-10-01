В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
В США произошел шатдаун — остановка работы федерального правительства из-за отсутствия договоренности о финансировании. Сенаторы-демократы отказались заключать сделку с республиканцами, требуя выполнения своих условий. В неоплачиваемый отпуск могут отправиться около 750 тыс. служащих, каждый день шатдауна обойдется бюджету в будущем в $400 млн. Что пишут мировые СМИ об американском кризисе — в дайджесте «Известий».
Axios: федеральное правительство США прекратило работу
Федеральное правительство прекратило свою работу впервые с 2019 года — после того, как 30 сентября сенат не смог принять законопроект о государственном финансировании до истечения крайнего срока. Лидеры демократов и республиканцев не приблизились к компромиссу, так что путь к возобновлению работы правительства неясен.
Демократы столкнулись с огромным давлением со стороны своих избирателей, требовавших не голосовать и принудить правительство к закрытию. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер предложил на внутрипартийном заседании идею о временном финансировании в течение 7–10 дней, но он столкнулся с немедленной критикой со стороны левых. Что-либо, кроме конкретных уступок со стороны Трампа и республиканцев, вряд ли понравится лидерам демократов. Главное требование демократов — продление срока действия налоговых льгот по закону о доступном медицинском обслуживании.
Associated Press: что происходит во время шатдауна
Теперь, когда финансирование прекратилось, закон обязывает ведомства отправлять в неоплачиваемый отпуск своих сотрудников за исключением самых необходимых. Исключение — те, кто занимается защитой жизни и имущества, они остаются на работе, но получат зарплату только после окончания периода приостановки работы конгресса. Административно-бюджетное управление Белого дома начинает процесс с указания федеральным агентствам и службам. Им сообщили, что произошел перебой в ассигнованиях и им следует начать упорядоченные мероприятия по прекращению работы. Эта памятка была разослана во вторник вечером.
Следователи ФБР, сотрудники ЦРУ, авиадиспетчеры и агенты, дежурящие на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах, продолжают свою работу. Также продолжают работать и военнослужащие. Каждое федеральное агентство разрабатывает собственный план приостановки работы. В нем указано, какие сотрудники останутся на работе во время приостановки работы, а какие будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Так, министерство здравоохранения и социальных служб отправит в неоплачиваемый отпуск около 41% своего персонала из почти 80 тыс. сотрудников. При этом исследования и лечение пациентов в национальных институтах здравоохранения будут парализованы.
Reuters: акции падают, а золото дорожает на фоне шатдауна
Фьючерсы на биржах S&P 500 и Nasdaq упали на 0,5%. Цены на золото выросли до $3875 за унцию, достигнув рекордного максимума третью сессию подряд. Европейские фьючерсы практически не изменились. В отсутствие пятничного отчета по занятости вне сельского хозяйства инвесторы могут больше ориентироваться на национальный отчет по занятости, который будет опубликован 1 октября. Прогнозы основаны на скромном приросте рабочих мест в частном секторе на 50 тыс. человек.
На валютных рынках индекс доллара снижается четвертый день подряд и в последний раз снизился на 0,2%, до 97,62. Цены на нефть выросли после двух последовательных дней падения, поскольку инвесторы сопоставляли потенциальные планы ОПЕК+ по более значительному увеличению добычи в следующем месяце с перспективой сокращения запасов в США.
The New York Times: демократы не капитулируют, а республиканцы не заключают сделку
В последний раз, когда демократы в сенате оказались в ответе за остановку работы правительства, они быстро сдались и поспешили возобновить работу федеральных агентств в 2018 году, поскольку их более умеренные члены потребовали быстрого решения проблемы уже через три дня. Этот шатдаун может быть иным. Идеологический состав партии сместился влево, и демократы теперь готовятся к длительной конфронтации с Белым домом и республиканцами в конгрессе, несмотря на очевидные политические риски. Та же динамика наблюдается и в Республиканской партии, которая сместилась вправо и больше не видит возможности для компромисса.
Предвидя перспективу политической реакции на закрытие федеральных агентств, демократы, похоже, смирились с предстоящей битвой за информационную поддержку, которую они вполне могли проиграть или в лучшем случае свести к ничьей. Однако согласие сохранить правительство рабочим, не получив ничего взамен, казалось для большинства из них неприемлемым. Демократы в частном порядке заявили, что капитуляция лишит их любых рычагов влияния в грядущих крупных сражениях, если они уйдут ни с чем.
The Washington Post: длительный шатдаун может быть неизбежен
Одна из причин, по которой у политиков нет стимула к созданию специальной группы людей, решающей проблему шатдауна, заключается в том, что очень немногие сенаторы чувствуют политическое давление, которое обычно возникает в случае таких катастрофических событий. Большинство из них занимают надежные места, и многие из них пока не уверены в своей готовности к переизбранию. В преддверии промежуточных выборов 2026 года только трем сенаторам предстоит очень сложная борьба за переизбрание.
Палата представителей иногда играла определенную роль в возобновлении работы правительства после приостановки работы, но демократы считают, что любое разрешение этого противостояния должно исходить от сената. Республиканцы могут принимать законы в палате представителей без какой-либо поддержки демократов, но в сенате это невозможно. Спикер Майк Джонсон до сих пор не созвал палату представителей на сессию после того, как она приняла разработанный республиканцами план финансирования.