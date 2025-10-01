В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ

В США произошел шатдаун — остановка работы федерального правительства из-за отсутствия договоренности о финансировании. Сенаторы-демократы отказались заключать сделку с республиканцами, требуя выполнения своих условий. В неоплачиваемый отпуск могут отправиться около 750 тыс. служащих, каждый день шатдауна обойдется бюджету в будущем в $400 млн. Что пишут мировые СМИ об американском кризисе — в дайджесте «Известий».

Axios: федеральное правительство США прекратило работу

Федеральное правительство прекратило свою работу впервые с 2019 года — после того, как 30 сентября сенат не смог принять законопроект о государственном финансировании до истечения крайнего срока. Лидеры демократов и республиканцев не приблизились к компромиссу, так что путь к возобновлению работы правительства неясен.

Axios Во вторник вечером сенат отклонил предложение о продлении финансирования на семь недель 55 голосами против 45, что меньше необходимых 60 за. Демократы потребовали от республиканцев пойти на уступки в сфере здравоохранения и других вопросах. Лидеры Республиканской партии, включая президента Дональда Трампа, отказались.

Демократы столкнулись с огромным давлением со стороны своих избирателей, требовавших не голосовать и принудить правительство к закрытию. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер предложил на внутрипартийном заседании идею о временном финансировании в течение 7–10 дней, но он столкнулся с немедленной критикой со стороны левых. Что-либо, кроме конкретных уступок со стороны Трампа и республиканцев, вряд ли понравится лидерам демократов. Главное требование демократов — продление срока действия налоговых льгот по закону о доступном медицинском обслуживании.

Associated Press: что происходит во время шатдауна

Теперь, когда финансирование прекратилось, закон обязывает ведомства отправлять в неоплачиваемый отпуск своих сотрудников за исключением самых необходимых. Исключение — те, кто занимается защитой жизни и имущества, они остаются на работе, но получат зарплату только после окончания периода приостановки работы конгресса. Административно-бюджетное управление Белого дома начинает процесс с указания федеральным агентствам и службам. Им сообщили, что произошел перебой в ассигнованиях и им следует начать упорядоченные мероприятия по прекращению работы. Эта памятка была разослана во вторник вечером.

Associated Press Бюджетное управление конгресса подсчитало, что каждый день приостановки работы правительства около 750 тыс. федеральных служащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, а общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около $400 млн.

Следователи ФБР, сотрудники ЦРУ, авиадиспетчеры и агенты, дежурящие на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах, продолжают свою работу. Также продолжают работать и военнослужащие. Каждое федеральное агентство разрабатывает собственный план приостановки работы. В нем указано, какие сотрудники останутся на работе во время приостановки работы, а какие будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Так, министерство здравоохранения и социальных служб отправит в неоплачиваемый отпуск около 41% своего персонала из почти 80 тыс. сотрудников. При этом исследования и лечение пациентов в национальных институтах здравоохранения будут парализованы.

Reuters: акции падают, а золото дорожает на фоне шатдауна

Фьючерсы на биржах S&P 500 и Nasdaq упали на 0,5%. Цены на золото выросли до $3875 за унцию, достигнув рекордного максимума третью сессию подряд. Европейские фьючерсы практически не изменились. В отсутствие пятничного отчета по занятости вне сельского хозяйства инвесторы могут больше ориентироваться на национальный отчет по занятости, который будет опубликован 1 октября. Прогнозы основаны на скромном приросте рабочих мест в частном секторе на 50 тыс. человек.

Reuters «Обычно шатдаун не имеет значения. На самом деле закрытие [конгресса] в 2018–2019 годах, длившееся больше месяца, даже привело к росту Уолл-стрит», — отметил Кайл Родда, старший аналитик Capital.com. Однако Родда добавил, что проблемы для рынков двояки: одна из них — задержка публикации данных о занятости вне сельского хозяйства. Вторая — «президент США Трамп также пригрозил увольнением работников навсегда, что может превратить шатдаун в мини-шок на рынке труда», сказал он.

На валютных рынках индекс доллара снижается четвертый день подряд и в последний раз снизился на 0,2%, до 97,62. Цены на нефть выросли после двух последовательных дней падения, поскольку инвесторы сопоставляли потенциальные планы ОПЕК+ по более значительному увеличению добычи в следующем месяце с перспективой сокращения запасов в США.

The New York Times: демократы не капитулируют, а республиканцы не заключают сделку

В последний раз, когда демократы в сенате оказались в ответе за остановку работы правительства, они быстро сдались и поспешили возобновить работу федеральных агентств в 2018 году, поскольку их более умеренные члены потребовали быстрого решения проблемы уже через три дня. Этот шатдаун может быть иным. Идеологический состав партии сместился влево, и демократы теперь готовятся к длительной конфронтации с Белым домом и республиканцами в конгрессе, несмотря на очевидные политические риски. Та же динамика наблюдается и в Республиканской партии, которая сместилась вправо и больше не видит возможности для компромисса.

The New York Times Демократы считают, что их послание о здравоохранении имеет решающее значение, поскольку некоторым американцам придется платить огромные страховые взносы, если республиканцы не согласятся продлить федеральные субсидии в рамках закона о доступном медицинском обслуживании. Они проигнорировали угрозу Трампа о массовом увольнении федеральных служащих, заявив, что он сделает это независимо от состояния государственного финансирования.

Предвидя перспективу политической реакции на закрытие федеральных агентств, демократы, похоже, смирились с предстоящей битвой за информационную поддержку, которую они вполне могли проиграть или в лучшем случае свести к ничьей. Однако согласие сохранить правительство рабочим, не получив ничего взамен, казалось для большинства из них неприемлемым. Демократы в частном порядке заявили, что капитуляция лишит их любых рычагов влияния в грядущих крупных сражениях, если они уйдут ни с чем.

The Washington Post: длительный шатдаун может быть неизбежен

Одна из причин, по которой у политиков нет стимула к созданию специальной группы людей, решающей проблему шатдауна, заключается в том, что очень немногие сенаторы чувствуют политическое давление, которое обычно возникает в случае таких катастрофических событий. Большинство из них занимают надежные места, и многие из них пока не уверены в своей готовности к переизбранию. В преддверии промежуточных выборов 2026 года только трем сенаторам предстоит очень сложная борьба за переизбрание.

The Washington Post Еще несколько мест считаются конкурентными в следующем году, но их занимают сенаторы, которые решили уйти в отставку и, следовательно, не испытывают такого же политического давления, как раньше, чтобы отреагировать, если общественность явно выступит против той или иной партии. Ни один из сенаторов, заседающих в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Невада, Пенсильвания и Висконсин, не будет баллотироваться на переизбрание до 2028 или 2030 года, и к этому времени даже самые прилежные избиратели вряд ли вспомнят о приостановке работы парламента в 2025 году.

Палата представителей иногда играла определенную роль в возобновлении работы правительства после приостановки работы, но демократы считают, что любое разрешение этого противостояния должно исходить от сената. Республиканцы могут принимать законы в палате представителей без какой-либо поддержки демократов, но в сенате это невозможно. Спикер Майк Джонсон до сих пор не созвал палату представителей на сессию после того, как она приняла разработанный республиканцами план финансирования.