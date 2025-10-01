В сенате США вновь не приняли законопроект о финансировании правительства
Сенату США снова не удалось принять проект закона Республиканской партии о финансировании правительства, который позволил бы прекратить приостановку работы правительства (шатдаун). Об этом 1 октября сообщил телеканал CNBC.
«Сенат вновь отклонил законопроект республиканцев о временном финансировании, продлив шатдаун», — говорится в публикации.
По данным издания, это был «второй раз менее чем за 24 часа», когда законодатели в Сенате проголосовали за резолюцию о продлении срока действия проекта. Подобная мера позволит финансировать правительство до 21 ноября.
Отмечается, что против проекта проголосовали 55 человек. Для его одобрения было необходимо набрать 60 голосов.
Накануне в США произошла приостановка работы правительства из-за отсутствия согласования проекта бюджета. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.
Позднее, 1 октября, управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева сообщила «Известиям», что шатдаун в США не представляет серьезной угрозы для экономики страны, однако подрывает доверие к политической системе. По ее словам, это событие свидетельствует о расколе между конгрессом и Белым домом, который проявляется в их неспособности достигнуть соглашения по ключевым вопросам, таким как бюджет.
