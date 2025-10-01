Эксперт отметил заинтересованность Венгрии в развитии сотрудничества с РФ

Россия продолжает оставаться ключевым партнером для Венгрии. Об этом 1 октября «Известиям» рассказал директор Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов.

«Мы для Венгрии продолжаем оставаться ключевым партнером экономическим, торговым», — отметил он.

По его словам, в настоящее время основное внимание уделяется поставкам энергоносителей, однако в более широком контексте Россия остается важным игроком для Венгрии. Платонов добавил, что на основе его личных контактов с венгерскими партнерами интерес к сохранению и восстановлению торгово-экономических связей остается высоким.

Венгрия, по его мнению, будет стремиться максимально использовать этот ресурс в своих интересах, которые остаются взаимными. В качестве примера он привел совместную работу по модернизации Пакшской атомной электростанции (АЭС), что не только улучшит ее эксплуатацию, но и откроет перспективы для расширения мощностей.

Платонов подчеркнул, что несмотря на сложности, Россия продолжает быть важным экономическим ресурсом для Венгрии, являясь как мощным потребителем, так и источником жизненно важных ресурсов для соседней страны.

24 сентября глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о планах Венгрии продолжить энергетическое сотрудничество с российской стороной. По его словам, Москва останется поставщиком энергоресурсов для Будапешта.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ