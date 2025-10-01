Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Депутат допустил использование лошадей на СВО

Депутат Водолацкий допустил использование лошадей на СВО
0
EN
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал сообщения о применении лошадей в зоне СВО.

В беседе с aif.ru в среду, 1 октября, он заявил, что лично с такими случаями не сталкивался, но предположил, что где-то могли провести эксперимент, чтобы проверить, когда лошадь окажется эффективнее мотоцикла.

Депутат пояснил, что в условиях плохой погоды и грязи животные могут оказаться более надежным средством передвижения: мотоцикл не справится с нагрузкой, а лошадь сможет пройти там, где техника застрянет. По его словам, в таких ситуациях лошади способны помочь, например, при захвате опорных пунктов.

Водолацкий добавил, что даже сегодня лошади могут быть полезны, однако их содержание сложнее: требуется ветеринарное обслуживание, корма и навыки обращения с животным, в отличие от мотоцикла, который достаточно заправить, пишет НСН.

Слышать дрон: как готовят будущих командиров подразделений БПЛА
Первый в России факультет беспилотной авиации начал свою работу

Военкор Семен Пегов 30 сентября сообщил, что в зоне СВО под руководством командира с позывным Хан бойцы осваивают тактику кавалерийских штурмов. Он отметил, что лошади позволяют сохранять силы, действовать бесшумно и быстро, пишет сайт kp.ru. Также они могут доставлять бойцов и боеприпасы туда, где техника пройти не может, отмечает Life.ru. Для этого используют карачаевских лошадей, прошедших специальное обучение, сообщает 360.ru.

1 октября сообщалось, что ВС РФ ударом «Искандер-М» уничтожили 20 фур с дронами ВСУ у Чернигова. Также были уничтожены 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025