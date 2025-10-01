Реклама
Сюжет:

ВС РФ ударом «Искандер-М» уничтожили 20 фур с дронами ВСУ у Чернигова

Фото: Global Look Press/MOD Russia
Российские военные при помощи расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотников «Герань-2» уничтожили фуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перевозили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего действия. Об этом 1 октября сообщили в Минобороны РФ.

Ракетный удар по месту подготовки БПЛА к запуску и грузовым автомобилям был нанесен в районе населенного пункта Лавы, расположенного на востоке от Чернигова. В результате атаки было уничтожено 20 фур со 100 дронами дальнего действия типа «Лютый», а также 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА.

«В результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА. Удары по фурам, перевозившим БПЛА ВСУ, были продолжены при следовании этих автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА «Герань-2» загорелись пять грузовых автомобилей с беспилотниками», — добавили в Минобороны.

«Мы поняли, что можем бить врага»
Герой России рассказал о боевом пути своего подразделения, пройденном без потерь

25 сентября сообщалось, что в результате удара по полигону в Черниговской области ВСУ потеряли до 300 человек. Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» по полигону Гончаровский.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

