В России определили список машин для такси. Что нужно знать

За полгода до вступления в силу закона о локализации такси Минпромторг России назвал марки машин, которые подходят под новые требования. С 1 марта 2026 года в большинстве регионов именно их можно будет включать в реестр автомобилей, которыми могут управлять водители. Какими законами регулируется рынок такси и какие еще требования к ним предъявляются — в материале «Известий».

Закон о локализации такси

• Последним значимым нововведением, регулирующим сферу автоперевозок в России, стал закон о локализации легковых такси. Он был принят в мае 2025 года и начнет действовать с 1 марта 2026-го. С этого дня в реестр такси будут включаться автомобили, которые выполняют одно из двух требований: либо их уровень локализации соответствует требованием правительства к госзакупкам, либо они были произведены в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

• Автомобили, уже включенные в реестр такси, останутся в нем и смогут дальше использоваться для перевозки пассажиров. Требования к локализации не распространяются на машины бизнес-сегмента стоимостью более 4 млн рублей. Отдельные регионы получат отсрочку по введению требований закона. В Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа он вступит в силу с 1 марта 2028 года. Еще через два года он станет обязательным в субъектах Дальневосточного федерального округа. С 1 января 2033 года в реестр такси смогут попасть только автомобили, подпадающие под требования к локализации.

• Степень локализации автомобиля считается в баллах, которые зачисляются за каждый отдельный элемент машины, имеющий отечественное происхождение. Например, выполнение окраски кузова на территории России принесет автомобилю 500 баллов, сварка кабины — еще 400 баллов, за наличие отдельных деталей можно получить от 5 баллов. Подробно эта система прописана в постановлении правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Суммарно для допуска в качестве такси автомобиль в 2026 году должен получить 3200 баллов, в следующем году — 3500, в 2028-м — 3700 баллов.

• Конкретные марки, которые выполняют требования закона и могут быть допущены в качестве такси, уже определены. В перечень Минпромторга вошли автомобили Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), «УАЗ» («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Требования к автомобилям и перевозчикам

• Главным в сфере перевозок является принятый в 2022 году закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Он, в частности, ввел три основных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа. Регистрация в этих списках обязательна для того, чтобы легально заниматься перевозками. Все данные аккумулируются в федеральной государственной информационной системе «Такси», доступной любому клиенту для проверки.

• Для попадания в реестр автомобилей такси должны выполнять ряд условий в добавление к новым требованиям к локализации. Они должны иметь «шашечки» на кузове, оранжевый фонарь на крыше и определенную раскраску, если она принята в конкретном регионе. Такси не могут размещать информацию о маршруте, начальной и конечной точке маршрута, а также о стоимости проезда. Внутри автомобиля должна быть видна информация о перевозчике и тарифах на услуги, также он должен быть оборудован таксометром или электронным аналогом.

• Есть отдельные требования к водителям такси. Водители, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, должны получить разрешение. Для него нужны медицинская справка, водительские права категории B со стажем не менее трех лет, справка об отсутствии непогашенной судимости, наличие зарегистрированного в реестре автомобиля такси, а самозанятые также должны иметь контракт со службой заказа. Для тех, кто работает непосредственно в таксомоторной компании, требования мягче.

• При этом нельзя работать в такси лицам с неоплаченными штрафами за нарушение ПДД или лишенным более чем на год прав. Отдельные регионы могут вводить ограничения для иногородних водителей и иностранцев — последние не могут водить такси более чем в 24 субъектах РФ. Также в Москве и Московской области действует требование на знание местности. Его надо подтвердить, ответив хотя бы на 8 из 10 вопросов в ходе 20-минутного тестирования.

Как требования влияют на цены

• Процесс локализации такси, который начнется в марте 2026 года, приведет к удорожанию поездок. Хотя уже находящиеся в реестре иностранные автомобили будут разрешены к использованию, коснется это только таксопарков и частных владельцев. Лизинговые же компании вынуждены постоянно перерегистрировать машины, когда у них заканчивается договор с пользователями. Именно такими автомобилями в основном и пользуются таксисты.

• Замена старых иностранных машин на новые отечественные не только приведет к дополнительным расходам, но и не сможет произойти одномоментно, приведя к временной нехватке такси. Особенно это коснется крупных городов, где за последние годы иностранные машины пользовались большей популярностью.

• На росте цен за перевозки также сказываются также запреты на работу мигрантов, которые вводят отдельные регионы. Иностранцы составляют больше половины от общего числа водителей такси в России, так что их отсутствие создает заметный дефицит рабочей силы и приводит к удорожанию услуг.