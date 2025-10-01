Макрон поддержал позицию Бельгии в незаконности использования активов РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон на неформальном саммите Евросоюза (ЕС) в Копенгагене 1 октября согласился с позицией Бельгии, что нельзя использовать замороженные российские активы.
«Когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право», — приводит его слова газета The Guardian.
Он также выразился, что полностью поддерживает мнение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по данной позиции.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что все лица, которые причастны к конфискации замороженных российских активов, будут подвергнуты судебному преследованию.
Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, ЕС договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.
