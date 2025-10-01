Реклама
Франция не обращалась в посольство РФ из-за инцидента с танкером Boracay

Фото: Global Look Press/Michael Dietrich/imageBROKER.com
Власти Франции не обращались в посольство РФ в связи с инцидентом, связанным с танкером Boracay. Об этом 1 октября сообщили «Известиям» в посольстве России, расположенном в Париже.

«Французские власти не обращались в посольство в связи с ситуацией вокруг нефтяного танкера Boracay», — отметили в дипведомстве.

Ранее французские власти начали проверку в отношении Boracay на предмет нарушения санкционных правил.

Кабельное оружие: Запад ищет поводы для противостояния с РФ на Балтике
Как страны НАТО могут использовать инциденты с поврежденными подводными линиями оптоволоконной связи

Военно-морские силы (ВМС) Франции 30 сентября задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. Расследование в отношении судна было начато, поскольку экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».

В свою очередь политолог Алексей Ярошенко 1 октября сообщил, что европейские страны не могут доказать, что нефтетанкер Boracay связан с Россией, а также с инцидентами с беспилотниками над Европой. По его словам, данную ситуацию используют для того, чтобы подтвердить версию о якобы российских беспилотниках в воздушном пространстве Европы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

