Франция не обращалась в посольство РФ из-за инцидента с танкером Boracay
Власти Франции не обращались в посольство РФ в связи с инцидентом, связанным с танкером Boracay. Об этом 1 октября сообщили «Известиям» в посольстве России, расположенном в Париже.
«Французские власти не обращались в посольство в связи с ситуацией вокруг нефтяного танкера Boracay», — отметили в дипведомстве.
Ранее французские власти начали проверку в отношении Boracay на предмет нарушения санкционных правил.
Военно-морские силы (ВМС) Франции 30 сентября задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. Расследование в отношении судна было начато, поскольку экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».
В свою очередь политолог Алексей Ярошенко 1 октября сообщил, что европейские страны не могут доказать, что нефтетанкер Boracay связан с Россией, а также с инцидентами с беспилотниками над Европой. По его словам, данную ситуацию используют для того, чтобы подтвердить версию о якобы российских беспилотниках в воздушном пространстве Европы.
