Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Сюжет:

Reuters сообщило о запущенной Францией проверке в отношении танкера Boracay

Reuters: Франция начала проверку находящегося под санкциями танкера
0
EN
Фото: Global Look Press/US Navy/via Globallookpress.com
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Французские власти начали проверку в отношении нефтяного танкера Boracay, на который наложены антироссийские санкции, на предмет нарушения санкционных правил. Об этом 30 сентября сообщило агентство Reuters.

«Власти расследуют возможное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay, судна, подозреваемого в принадлежности к так называемому теневому флоту, [якобы] участвующему в торговле российской нефтью», — говорится в публикации.

Представители военно-морских сил Франции сообщили, что направили сообщение в прокуратуру города Брест после предполагаемого нарушения правил судном.

На данный момент танкер находится на якоре у Сен-Назера неподалеку от побережья Франции.

Море врозь: Швеция решила бороться с «теневым флотом» России
В противостоянии России с Западом появилась еще одна горячая точка

Военно-морские силы (ВМС) Франции 30 сентября задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. Расследование в отношении судна было начато, поскольку экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».

Политолог Алексей Ярошенко 1 октября сообщил «Известиям», что европейские страны не могут доказать, что задержанный во Франции нефтетанкер Boracay связан с Россией, а также с инцидентами с беспилотниками над Европой. По его словам, данную ситуацию используют для того, чтобы подтвердить версию о якобы российских беспилотниках в воздушном пространстве Европы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025