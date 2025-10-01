Reuters сообщило о запущенной Францией проверке в отношении танкера Boracay

Французские власти начали проверку в отношении нефтяного танкера Boracay, на который наложены антироссийские санкции, на предмет нарушения санкционных правил. Об этом 30 сентября сообщило агентство Reuters.

«Власти расследуют возможное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay, судна, подозреваемого в принадлежности к так называемому теневому флоту, [якобы] участвующему в торговле российской нефтью», — говорится в публикации.

Представители военно-морских сил Франции сообщили, что направили сообщение в прокуратуру города Брест после предполагаемого нарушения правил судном.

На данный момент танкер находится на якоре у Сен-Назера неподалеку от побережья Франции.

Военно-морские силы (ВМС) Франции 30 сентября задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. Расследование в отношении судна было начато, поскольку экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».

Политолог Алексей Ярошенко 1 октября сообщил «Известиям», что европейские страны не могут доказать, что задержанный во Франции нефтетанкер Boracay связан с Россией, а также с инцидентами с беспилотниками над Европой. По его словам, данную ситуацию используют для того, чтобы подтвердить версию о якобы российских беспилотниках в воздушном пространстве Европы.

