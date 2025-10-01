Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
ВС РФ рассказали подробности освобождения населенного пункта Братское
Мир
Трамп выразил надежду о неприменении санкций против России
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay

Ярошенко: Европа не может доказать, что танкер Boracay связан с Россией
0
EN
Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейские страны не могут доказать, что задержанный во Франции нефтетанкер Boracay связан с Россией, а также с инцидентами с беспилотниками над Европой. Об этом 1 октября «Известиям» сообщил политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, данную ситуацию с танкером используют для того, чтобы подтвердить версию якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Европы.

Кроме того, политолог сравнил такие действия европейских стран с действиями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, когда он переодевал солдат в польскую форму и нападал на свои базы и блокпосты военных.

«Вот сегодня выдумали доказательства с танкером из числа якобы российского теневого флота. Но они не могут даже доказать, что российский теневой флот, во-первых, действительно существует и что этот танкер имеет к нему какое-то отношение. Но уже привязали к нему беспилотники», — сказал он.

Также Ярошенко спрогнозировал, что эту тему Европа в течение нескольких лет будет неоднократно вспоминать и привязывать Россию к действиям, которые она не совершала.

Кабельное оружие: Запад ищет поводы для противостояния с РФ на Балтике
Как страны НАТО могут использовать инциденты с поврежденными подводными линиями оптоволоконной связи

Военно-морские силы (ВМС) Франции 30 сентября задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. Расследование в отношении судна было начато, поскольку экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».

По мнению американского политического аналитика Джеймса Джатраса, задержание нефтетанкера Boracay во Франции является попыткой властей этой страны переключить внимание граждан с внутренних проблем на Россию. Эксперт отметил, что речь не только о Франции, но и о Великобритании. При этом, добавил он, вскоре это станет актуально и для Германии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026