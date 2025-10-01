Европейские страны не могут доказать, что задержанный во Франции нефтетанкер Boracay связан с Россией, а также с инцидентами с беспилотниками над Европой. Об этом 1 октября «Известиям» сообщил политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, данную ситуацию с танкером используют для того, чтобы подтвердить версию якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Европы.

Кроме того, политолог сравнил такие действия европейских стран с действиями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, когда он переодевал солдат в польскую форму и нападал на свои базы и блокпосты военных.

«Вот сегодня выдумали доказательства с танкером из числа якобы российского теневого флота. Но они не могут даже доказать, что российский теневой флот, во-первых, действительно существует и что этот танкер имеет к нему какое-то отношение. Но уже привязали к нему беспилотники», — сказал он.

Также Ярошенко спрогнозировал, что эту тему Европа в течение нескольких лет будет неоднократно вспоминать и привязывать Россию к действиям, которые она не совершала.

Военно-морские силы (ВМС) Франции 30 сентября задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы перевозил российскую нефть в обход санкций. Расследование в отношении судна было начато, поскольку экипаж якобы не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы».

По мнению американского политического аналитика Джеймса Джатраса, задержание нефтетанкера Boracay во Франции является попыткой властей этой страны переключить внимание граждан с внутренних проблем на Россию. Эксперт отметил, что речь не только о Франции, но и о Великобритании. При этом, добавил он, вскоре это станет актуально и для Германии.

