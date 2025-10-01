Контроль ОСАГО с камер могут запустить в пилотном режиме до конца 2025 года
Автоматический контроль наличия полиса ОСАГО с дорожных камер фотовидеофиксации нарушений может быть внедрен в пилотном режиме уже в конце этого года. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов, его слова 1 октября приводит ТАСС По словам Цыденова, развернуть работу системы в полноценном режиме планируется в 2026 году.
В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому собственника автомобиля, зафиксированного камерами без полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в сутки. Как уточняли ранее представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в связи с доработкой программного обеспечения «Паутина», которое используется для автоматизации работы центров фиксации нарушений ПДД, вступление в силу закона предусматривается с 1 сентября 2026 года.
Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Штраф за за отсутствие ОСАГО составляет штраф 800 рублей, при повторном нарушении — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев 16 сентября рассказал, что контроль наличия действующих полисов ОСАГО через видеокамеры в России начнется с больших городов, федеральных и крупных региональных трасс.
