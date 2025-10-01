Реклама
Контроль ОСАГО с камер могут запустить в пилотном режиме до конца 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Автоматический контроль наличия полиса ОСАГО с дорожных камер фотовидеофиксации нарушений может быть внедрен в пилотном режиме уже в конце этого года. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов, его слова 1 октября приводит ТАСС По словам Цыденова, развернуть работу системы в полноценном режиме планируется в 2026 году.

В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому собственника автомобиля, зафиксированного камерами без полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в сутки. Как уточняли ранее представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в связи с доработкой программного обеспечения «Паутина», которое используется для автоматизации работы центров фиксации нарушений ПДД, вступление в силу закона предусматривается с 1 сентября 2026 года.

Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Штраф за за отсутствие ОСАГО составляет штраф 800 рублей, при повторном нарушении — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Раз в сутки после езды: как будут наказывать водителей без ОСАГО
Для штрафов за отсутствие полиса введут лимит

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев 16 сентября рассказал, что контроль наличия действующих полисов ОСАГО через видеокамеры в России начнется с больших городов, федеральных и крупных региональных трасс.

