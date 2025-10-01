В Ульяновске близкого родственника заподозрили в убийстве женщины и ее дочерей
В Ульяновске устанавливаются обстоятельства смерти 27-летней женщины и ее двоих дочерей, которые были найдены с признаками насильственной смерти в квартире жилого дома. Об этом 1 сентября сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.
«В послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске пришедшей навестить внуков бабушкой были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двоих малолетних внучек с признаками насильственной смерти», — указано в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Следователи-криминалисты проводят осмотр места трагедии. В настоящее время на причастность к преступлению проверяется близкий родственник жертв.
В августе сообщалось, что в Екатеринбурге мать убила двоих детей 2016 и 2022 годов рождения, после чего покончила с собой. Тела погибших обнаружила бабушка. Было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. В региональном управлении СК России уточнили, что погибшая работала врачом. Ее сын перешел в третий класс, а дочь посещала в детский сад.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ