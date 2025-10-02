Исследование показало способность ощущения контроля бороться со стрессом

Исследование группы ученых из Университета штата Пенсильвания показало, что люди, которые испытывают больше контроля в повседневных ситуациях, с наибольшей вероятностью способны разрешить проблемы. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

«Это исследование показывает, что даже небольшое повышение уровня контроля, который люди ощущают над повседневными проблемами, повышает вероятность того, что эти проблемы будут фактически решены. Умение находить и использовать эти зоны контроля в повседневной жизни может не только снизить стресс, но и способствовать долгосрочному здоровью и благополучию», — отметил профессор кафедры развития человека и семейных исследований в Университете штата Пенсильвания Дэвид Алмейда.

Результаты исследования подтверждают, что восприятие контроля над повседневными проблемами может стать важным ресурсом для управления стрессом. Это также может помочь в преодолении хронического стресса. Группа ученых поставила перед собой задачу изучить связь ощущения контроля над стрессорами с большей вероятностью его устранения. Согласно публикации, на ощущение воспринимаемого контроля могут влиять такие факторы, как тип стрессора, частота его возникновения и социально-экономические факторы.

В ходе анализа ученые изучили данные более 1,7 тыс. взрослых участников. В течение восьми дней они сообщали о ежедневных стрессовых факторах за последние сутки и о том, были ли они устранены к концу каждого дня. Опрос в том числе включал такие виды стресса, как межличностное напряжение, стресс, связанный с работой или домом, а также сетевой стресс. Также участники сообщали о степени контроля над стрессом по конкретной шкале. Спустя 10 лет опрос повторили с теми же участниками, чтобы оценить изменения.

Согласно исследованию, воспринимаемое человеком чувство контроля над повседневными проблемами и трудностями сильно варьируется к дню ото дня, не являясь постоянной или статичной характеристикой. В целом, во всех возрастных группах дни с ощущением улучшенного контроля повседневных стрессоров повышали вероятность решения проблемы. При этом результаты не зависели от типа или интенсивности стрессора.

Отмечается, что соответствующая связь усиливается с возрастом. По завершении исследования, когда участники ощущали больше контроля, их шанс решить проблему увеличивался на 61%, а спустя 10 лет показатель достигал 65%. По словам ведущего автора, доцента Университета Южной Дакоты Дакоты Уитцель, эта работа начинает показывать, что с возрастом не только появляется больше контроля, но также он помогает справляться со стрессом.

«Обнадеживает тот факт, что ежедневный контроль не является неизменным. Его можно усилить с помощью практических стратегий, таких как расстановка приоритетов или переосмысление того, что находится в пределах досягаемости. Нам нужно понять, как создать контекст и обстановку, которые позволят людям чувствовать больше контроля», — подчеркнул Алмейда.

Он порекомендовал сосредоточиться на сфере влияния — разбить крупные задачи на выполнимые части и использовать временные блоки ли списки для отслеживания прогресса. По его словам, это поможет набрать обороты и добиться быстрых результатов.

В том числе подчеркивается, что обращение за помощью или делегирование задач может создать атмосферу поддержки, в которой человек больше контролирует ситуацию. Также в материале отмечают важность размышления по итогам дня, поскольку оно может помочь лучше подготовиться к следующему дню.

«В этом исследовании мы говорим о ежедневных стрессорах, незначительных неудобствах, которые случаются в течение дня, но существует также хронический стресс, при котором люди постоянно снова и снова подвергаются воздействию стрессоров. Изучение идеи о том, может ли разрешение проблем стать механизмом, снижающим воздействие хронического стресса, представляет собой интересную область для исследований», — подчеркивает Уитцель.

Детский и семейный психолог Мария Тодорова 25 сентября рассказала «Известиям», что в момент панической атаки у человека включаются механизмы выживания. По ее словам, причиной такого состояния могут быть скрытые эмоциональные переживания, такие как подавленная злость, страх отвержения или высокий уровень самокритики. Специалист уточнила, что для профилактики панических атак важно поддерживать свое эмоциональное и физическое состояние.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ