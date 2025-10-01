Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав

Третья мировая война может начаться в любой момент, если кто-то из крупных держав «допустит ошибку». Об этом 1 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки <…>», — сказал он журналистам перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене. Трансляция опубликована на YouTube-канале индийского агентства Asian News International (ANI).

По словам премьер-министра, в настоящее время «конфликтная ситуация настолько напряженная», что ошибка кого-то из более серьезных игроков, чем Венгрия, может привести «к началу мировой войны». Орбан добавил, что именно в этом «заключается проблема».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 сентября заявил, что Россия обеспокоена в связи с заявлениями лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Кроме того, он отметил попытки возрождения в Европе нацизма и милитаризации западных государств под антироссийскими лозунгами.

