Лавров высказался о заявлениях Евросоюза о третьей мировой войне

Россия обеспокоена в связи с заявлениями лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Об этом в субботу, 27 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — отметил министр иностранных дел России в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Кроме того, Лавров заявил о попытках возрождения в Европе нацизма и милитаризации западных государств под антироссийскими лозунгами. Министр иностранных дел призвал не забывать об уроках прошлого в современных реалиях.

Лавров в этот же день заявил, что Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии. Позже он сообщил, что в Германии наблюдаются признаки ренацификации, что делается с той же целью, что и у Адольфа Гитлера: подчинить себе всю Европу и нанести стратегическое поражение.

