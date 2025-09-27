В Германии наблюдаются признаки ренацификации, что делается с той же целью, что и у Адольфа Гитлера. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Насчет милитаризации Германии мы не раз высказывали свою <...> глубокую озабоченность. Там не только идет процесс милитаризации, там явные признаки ренацификации наблюдаются», — отметил он.

Он отметил, что эти действия осуществляются с той же целью, которую преследовал Гитлер: подчинить себе всю Европу и нанести стратегическое поражение. Целью Гитлера был Советский Союз. Современная же Германия, страны Евросоюза и НАТО стремятся нанести поражение Российской Федерации.

Ранее в этот же день Лавров сообщил, что Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии. По словам министра, в текущем году в Москве и Пекине прошли торжества, приуроченные к праздничным датам 9 мая и 3 сентября в честь победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

12 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность культуры в противодействии русофобии и неонацизму. По его словам, гордость за поколение победителей в Великой Отечественной войне (ВОВ) стала неотъемлемой значимой частью культуры. Он подчеркнул, что исторические события по сей день в России воплощаются в произведениях искусства и воспитывают молодежь.

