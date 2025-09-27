Лавров заявил о почитании РФ памяти о братстве при борьбе с немецким нацизмом

Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мы свято чтим память о боевом братстве со всеми союзниками, кто тогда был на стороне правды в борьбе с силами зла», — сказал он на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..

По словам Лаврова, в этом году в Москве и Пекине прошли торжества, приуроченные к праздничным датам 9 мая и 3 сентября в честь Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Министр подчеркнул, что мир смог увидеть «грандиозные парады», посвященные «решающему» вкладу россиян при сокрушении нацистской Германии и особой роли народа Китая в разгроме милитаристской Японии.

Он также отметил, что 80 лет назад окончилась «самая страшная война в истории человечества», в результате которой погибли более 70 млн человек. Лавров добавил, что после 1945 года ход всемирной истории изменился навсегда.

«Триумф над германским нацизмом, под чьи знамена встала большая часть Европы, и японским милитаризмом открыл путь к миру, восстановлению и процветанию», — заключил министр.

Ранее, 9 сентября, Лавров заявил, что подавляющее большинство членов мирового сообщества солидарны с Россией в борьбе с героизацией нацизма. Он предположил, что на Западе забыли о том, как тяжело достался мир и к чему способны привести убежденность в собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм.

Позднее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность культуры в противодействии русофобии и неонацизму. По его словам, гордость за поколение победителей в Великой Отечественной войне (ВОВ) стали неотъемлемой значимой частью культуры. Он подчеркнул, что исторические события по сей день в России воплощаются в произведениях искусства и воспитывают молодежь.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ