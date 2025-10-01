Дмитриев указал на утрату США влияния на мировую экономику

США больше не определяют рост глобальной экономики, а негативные комментарии руководства страны в адрес Индии и Китая лишь ослабляют ее позиции. Об этом 1 октября сказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментарии [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США», — отметил он на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также подчеркнул, что Россия усиливает взаимодействие с Индией и Китаем, назвав эти три страны «центрами экономической силы».

В этот же день в США произошла приостановка работы правительства (шатдаун) из-за отсутствия согласования проекта бюджета. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

