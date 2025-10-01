Орбан указал на безальтернативность российской нефти для Венгрии

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют первостепенное значение для Венгрии, альтернативы топливу из РФ у Будапешта нет. Об этом 1 октября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Журналисты перед неформальным саммитом Евросоюза (ЕС) в Копенгагене попросили политика рассказать, поступало ли от США требование для Венгрии прекратить закупки российской нефти.

«Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия — суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов. Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, но он не имеет такого значения, как нефтепровод из России», — заявил политик. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Орбан пояснил, что Венгрия не имеет выхода к морюи страна не в состоянии поменять свое географическое положение.

Ранее, 26 сентября, Орбан в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что экономика Венгрии «окажется на коленях», если Будапешт откажется от российских энергоносителей. Он добавил, что отказ от российских энергоресурсов станет катастрофой для Венгрии. В связи с чем Будапешт будет самостоятельно принимать решения касательно импорта нефти из РФ, подчеркнул политик. За день до этого Трамп заявил, что понимает трудность полного отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии.

