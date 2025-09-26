Трамп заявил о трудностях отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии

Президент США Дональд Трамп понимает трудность полного отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии. Об этом он заявил 25 сентября во время встречи с журналистами в Белом доме.

«А вот у кого действительно нет выбора (в вопросе отказа от покупки нефти из РФ. — Ред.), так это у Венгрии. У них нет выхода к морю, куда могли бы заходить корабли со всего мира. У них только один трубопровод», — отметил Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что Словакия находится в том же положении.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов 25 сентября заявил «Известиям», что Венгрия и Словакия столкнутся с серьезными вызовами после введения Еврокомиссией (ЕК) таможенных сборов на нефть из России, поскольку более 30% их поставок поступает из этой страны.

