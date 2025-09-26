Орбан назвал отказ от российских энергоресурсов катастрофой для Венгрии
Экономика Венгрии «окажется на коленях», если Будапешт откажется от российских энергоносителей. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Я сказал президенту Трампу, что если Венгрия лишится российской нефти и природного газа, то экономические показатели страны моментально снизятся на 4%. <...> Таким образом, венгерская экономика оказалась бы на коленях», — приводит слова венгерского премьера агентство Associated Press (AP).
По словам Орбана, отказ от российских энергоресурсов стал бы катастрофой для Венгрии. Премьер-министр также подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения касательно импорта нефти из РФ.
Накануне Трамп заявил, что понимает трудность полного отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии.
Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов 25 сентября заявил «Известиям», что Венгрия и Словакия столкнутся с серьезными вызовами после введения Еврокомиссией (ЕК) таможенных сборов на нефть из России, поскольку более 30% их поставок поступает из этой страны.
