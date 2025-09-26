Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Орбан назвал отказ от российских энергоресурсов катастрофой для Венгрии

Орбан: Венгрия «будет поставлена на колени», если лишится нефти и газа из РФ
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Экономика Венгрии «окажется на коленях», если Будапешт откажется от российских энергоносителей. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Я сказал президенту Трампу, что если Венгрия лишится российской нефти и природного газа, то экономические показатели страны моментально снизятся на 4%. <...> Таким образом, венгерская экономика оказалась бы на коленях», — приводит слова венгерского премьера агентство Associated Press (AP).

По словам Орбана, отказ от российских энергоресурсов стал бы катастрофой для Венгрии. Премьер-министр также подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения касательно импорта нефти из РФ.

Оплатить ставку: американские тарифы раскалывают Евросоюз
Какие страны выступили против введения ответных мер

Накануне Трамп заявил, что понимает трудность полного отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии.

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов 25 сентября заявил «Известиям», что Венгрия и Словакия столкнутся с серьезными вызовами после введения Еврокомиссией (ЕК) таможенных сборов на нефть из России, поскольку более 30% их поставок поступает из этой страны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025