Франция, Германия и США переживают бюджетный кризис. Что это означает

Во Франции на 2 октября запланирована очередная волна акций протеста, направленных против проводимой президентом Эммануэлем Макроном бюджетной политики. Митинги вызваны обеспокоенностью французов предстоящими планами властей по сокращению расходов и их потенциальным воздействием на социальные программы. При этом долги растут не только во Франции. К чему могут привести бюджетные проблемы ведущих экономик мира — в материале «Известий».

В каких странах кризис?

• Во Франции в сентябре прошли масштабные протесты и забастовки, в октябре пообещали новую волну акций (о политических проблемах в стране мы писали здесь).Дефицит бюджета превысил 5% ВВП, а госдолг стремительно растет. Чтобы снизить дефицит до нормы ЕС в 3%, властям придется ужесточать расходы, что вновь вызовет протесты общества и тревогу рынков.

• Трудности с долгами затронули и Германию: летом там приняли бюджет, предполагающий стремительный рост заимствований из-за резкого увеличения военных расходов. Приоритет армии сокращает ресурсы гражданского сектора, обеспечивающего рабочие места и налоговые поступления, что долгосрочно грозит падением доходов и снижением производства. В итоге перераспределение средств от социальных программ к военной сфере может подорвать привычную стабильность и вызвать недовольство населения (об этом подробнее мы писали здесь). Увеличение долговой нагрузки ослабляет финансовую гибкость страны и ставит под сомнение ее репутацию надежного локомотива еврозоны.

• Есть проблемы и за океаном. Весной 2025 года США впервые за столетие утратили высший кредитный рейтинг из-за растущих расходов на обслуживание долга и хронического дефицита, что сигнализировало о возможном удорожании заимствований и влиянии на мировые финансовые рынки, где американские облигации служат ориентиром надежности. Уже летом 2025 года дефицит бюджета США вырос на 19% относительно прошлого года, достигнув $291 млрд.

Как реагируют мировые рынки?

• Инвесторы уже начали сомневаться в надежности французских и немецкий облигаций, требовать более высоких ставок и тем самым повышать стоимость заимствований. Это усиливает нагрузку на бюджет этих стран и ограничивает возможности для инвестиций. Во Франции каждый год около €67 млрд уходит только на выплаты процентов, фактически выдавливая средства из социальных программ. Учитывая роль Парижа как второй экономики еврозоны, ухудшение ее финансового положения подрывает доверие к евро и создает угрозу стабильности всего валютного союза.

• Это же касается и Германии. Потеря безупречного статуса главной экономики ЕС автоматически отражается на союзе в целом, подталкивая вверх стоимость заимствований и для других государств союза.

• В США рост дефицита бюджета может ослабить позиции доллара: инвесторы начали перераспределять средства в альтернативные активы, вызывая колебания валютного курса, которые отражаются на мировой торговле, ценах на сырье и долговой нагрузке стран с обязательствами в долларах. Кроме того, Вашингтон сейчас переживает шатдаун, потому что конгресс не утвердил бюджет до дедлайна (подробнее о причинах и последствиях можно почитать здесь). Ускоренный рост дефицита может изменить структуру резервов центробанков, снизить ликвидность и увеличить стоимость финансирования международных проектов.

Почему возникли проблемы?

• Проблемы с бюджетом во Франции возникли из-за высоких государственных расходов и ограниченных возможностей для их сокращения без социальных потрясений. Правительство продолжало поддерживать крупные оборонные программы, одновременно пытаясь снизить внутренние траты, что вызывало недовольство населения и протестные акции (о том, что военным планами ЕС вряд ли суждено сбыться, мы писали здесь).Ограниченные возможности для сокращения расходов создали замкнутый круг. Рост дефицита усиливал осторожность инвесторов, поднимал стоимость заимствований и осложнял стабилизацию финансовой системы страны, а снижение доверия к французским облигациям вызвало отток капитала и усилило давление на экономику.

• В Германии бюджетные трудности тоже связаны с принятием плана расходов, предполагающего значительное увеличение финансирования военной сферы, что сократит инвестиции в гражданский сектор, создающий больше рабочих мест и налоговых поступлений. Такое перераспределение ресурсов приведет к росту долговой нагрузки и увеличению расходов на обслуживание долга.

• Проблемы в США стали следствием устойчивого роста дефицита бюджета и увеличением затрат на обслуживание долговых обязательств. Это усилило колебания доллара на мировых рынках и еще больше увеличило долговую нагрузку стран с обязательствами в американской валюте.

Что это означает?

• Чем выше внешние долги государства и недоверие к нему инвесторов, тем больше необходимость возложить это бремя на плечи населения. У стран есть несколько способов это сделать. Это могут быть «сокращение внутренних расходов», как во Франции, то есть меньше льгот, меньше выплат жителям, меньше финансирование социальной сферы. Это может быть попытка заработать на импорте, как в США, которые устанавливают высокие пошлины на ввоз товаров.

• В ближайшие годы развитые государства будут вынуждены искать баланс между выполнением бюджетных обязательств и сохранением темпов роста. Франция и Германия, вероятно, сосредоточатся на сокращении дефицита без урезания ключевых расходов, что потребует сочетания жесткой дисциплины с мерами стимулирования. В то же время в США, где долговая нагрузка, вероятно, продолжит увеличиваться на фоне непредсказуемой политики Дональда Трампа, последствия будут ощущаться через колебания ставок и перераспределение капиталов.

• Для стран, тесно связанных с долларом и еврозоной, управление долгом станет особенно сложным. При этом ослабление координации экономической политики между крупнейшими игроками способно усилить риски для международного банковского сектора и сделает мировую экономику более уязвимой к новым кризисам.

При написании материала «Известия» беседовали с: