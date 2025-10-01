Путин назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Об этом 1 октября сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что ранее он был временным поверенным в делах России в Йемене.
Путин 11 сентября назначил Александра Космодемьянского послом РФ в Южном Судане. До этого российский лидер указом освободил Владлена Семиволоса от обязанностей российского посла в Южном Судане.
