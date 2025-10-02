Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии

Люди с дислексией буквально не видят слова, основная трудность связана с особенностями работы мозговых структур, которые отвечают за распознавание букв — преобразования графем в звуки и синхронизацию зрительного и речевого анализа. Об этом 2 октября рассказала «Известиям» кандидат психологических наук, психофизиолог, нейропсихолог Алена Мазина.

По словам врача, в результате чтение становится медленным, рваным, где буквы или слоги путаются, могут меняться местами. При этом у многих людей с дислексией есть трудности, которые могут становиться заметнее в условиях перегрузки, сильного волнения или утомления.

Мазина уточнила, что это связано с тем, что чтение требует повышенных когнитивных ресурсов и внимания, однако при снижении общего контроля система начинает сбоить сильнее. Именно так и диагностируется дислексия.

Диагностика проводится комплексно, а также включает в себя нейропсихологическое тестирование, оценку навыков чтения и письма, анализ когнитивных функций (память и внимание) и зрительно-пространственной обработки. При этом важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.

Нейропсихолог заявила, что первое на что стоит обратить внимание родителям при выявлении у ребенка дислексии — это задержка в освоении букв, трудности с запоминанием звуков, медленное чтение с большим количеством ошибок. Например, ребенок заменяет букву «б» на букву «д», может пропускать слоги, а чаще всего — окончание, по которому стоит ориентироваться. Также люди с дислексией часто развивают альтернативные стратегии, то есть они лучше используют зрительные образы, ассоциации, опираются на смысл, а не на форму слова, подчеркивает Мазина.

Кроме того, многие обладают развитым пространственным мышлением, креативностью, способностью видеть нестандартные решения. Также имеются современные методы коррекции и специальные образовательные подходы, которые помогают значительно облегчить процесс обучения.

В мае ученые «Сколтеха» и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН экспериментально изучили работу системы быстрой семантической обработки речи. Открытие позволило уточнить фундаментальные принципы работы мозга и предложить новые методы лечения дислексии и других речевых нарушений. Так, исследование показало, что понимание прочитанного приходит уже через 150 миллисекунд, хотя ранее считалось, что это происходит в несколько раз медленнее.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ