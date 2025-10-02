Реклама
Прямой эфир
Спорт
Сорокин стал рекордсменом «Нью-Йорк Айлендерс» по матчам «на ноль» в НХЛ
Общество
Юрист предупредил о тюремном сроке за публикацию чужих личных данных
Мир
CNN сообщил о травмировании Мадуро и его жены при его похищении
Мир
FT сообщила о намерении двух компаний США выкупить активы «Лукойла»
Общество
В четырех аэропортах на юге России сняли ограничения
Мир
В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими Малекшахи и Абданана
Мир
Politico сообщила о отказе США подписать декларации по безопасности для Украины
Мир
Политолог указал на невозможность размещения сил ЕС на Украине без согласия РФ
Мир
Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу
Мир
Reuters заявило об угрозах США убийством главе МВД Венесуэлы
Мир
Три рейса из Москвы не смогли сесть в Бухаре и Термезе из-за тумана
Общество
Власти назвали причину ограничения мобильного интернета на Камчатке
Мир
В Британии сообщили о слежке авиации Европы за российским танкером Marinera
Мир
Туадера назвал успешной работу российских инструкторов в ЦАР
Общество
В Госдуме напомнили об индексации материнского капитала в феврале
Общество
Минюст разработает закон о сборе биометрии у подозреваемых без их согласия
Мир
Президент ЦАР рассказал о борьбе страны со всеми формами неоколониализма

Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии

Мазина: при дислексии наблюдается медленное чтение с большим количеством ошибок
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Люди с дислексией буквально не видят слова, основная трудность связана с особенностями работы мозговых структур, которые отвечают за распознавание букв — преобразования графем в звуки и синхронизацию зрительного и речевого анализа. Об этом 2 октября рассказала «Известиям» кандидат психологических наук, психофизиолог, нейропсихолог Алена Мазина.

По словам врача, в результате чтение становится медленным, рваным, где буквы или слоги путаются, могут меняться местами. При этом у многих людей с дислексией есть трудности, которые могут становиться заметнее в условиях перегрузки, сильного волнения или утомления.

Мазина уточнила, что это связано с тем, что чтение требует повышенных когнитивных ресурсов и внимания, однако при снижении общего контроля система начинает сбоить сильнее. Именно так и диагностируется дислексия.

Диагностика проводится комплексно, а также включает в себя нейропсихологическое тестирование, оценку навыков чтения и письма, анализ когнитивных функций (память и внимание) и зрительно-пространственной обработки. При этом важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.

Нейропсихолог заявила, что первое на что стоит обратить внимание родителям при выявлении у ребенка дислексии — это задержка в освоении букв, трудности с запоминанием звуков, медленное чтение с большим количеством ошибок. Например, ребенок заменяет букву «б» на букву «д», может пропускать слоги, а чаще всего — окончание, по которому стоит ориентироваться. Также люди с дислексией часто развивают альтернативные стратегии, то есть они лучше используют зрительные образы, ассоциации, опираются на смысл, а не на форму слова, подчеркивает Мазина.

Кроме того, многие обладают развитым пространственным мышлением, креативностью, способностью видеть нестандартные решения. Также имеются современные методы коррекции и специальные образовательные подходы, которые помогают значительно облегчить процесс обучения.

Текст на IQ: новые данные о работе мозга помогут лечить дислексию
Как открытие поспособствует терапии речевых нарушений

В мае ученые «Сколтеха» и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН экспериментально изучили работу системы быстрой семантической обработки речи. Открытие позволило уточнить фундаментальные принципы работы мозга и предложить новые методы лечения дислексии и других речевых нарушений. Так, исследование показало, что понимание прочитанного приходит уже через 150 миллисекунд, хотя ранее считалось, что это происходит в несколько раз медленнее.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026