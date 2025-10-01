Вывезенную в Мьянму из Таиланда мошенниками россиянку спасли
Похищенная и проданная в рабство в Мьянме россиянка спасена. Об этом 1 октября «Известиям» сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
По его словам, найти и спасти российскую туристку получилось после огласки темы в СМИ и благодаря содействию МИД России.
Сейчас женщине оказывается вся необходимая помощь.
О вывозе гражданки России из Таиланда, предположительно для принудительной работы в мошеннических call-центрах, сообщалось 26 сентября. Уточняется, что россиянка была привлечена предложением о работе моделью в Таиланде, полученным через анонимный Telegram-канал, и именно это побудило ее к поездке.
