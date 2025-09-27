Россиянку обманом увезли из Таиланда в Мьянму для работы в call-центре
Россиянку обманом увезли из Таиланда и переправили в Мьянму, где, по всей видимости, ее намеревались использовать для принудительной работы в мошеннических call-центрах. Об этом 26 сентября сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
«В настоящий момент у посольства имеется достоверная информация об одной гражданке России, которая в начале сентября обманным путем была вывезена с территории Таиланда в Мьянму для предполагаемой принудительной работы в печально известных call-центрах», — приводят слова Томихина ТАСС.
Уточняется, что россиянка была привлечена предложением о работе моделью в Таиланде, полученным через анонимный Telegram-канал, и именно это побудило ее к поездке. В настоящее время связь с ней потеряна. Последний раз ее мать разговаривала с ней через два дня после того, как она прибыла в Мьянму. Томихин подчеркнул, что посольство предпринимает все необходимые меры для ее спасения.
«Посольством принимается комплекс мер <…> в рамках уже выработанного алгоритма действий в предыдущих подобных случаях.<…> Call-центры находятся на территории соседнего государства в отдаленных от столицы местах. В случае получения сигналов от мьянманской стороны о том, что мы можем забрать гражданина сотрудник посольства незамедлительно выедет на таиландско-мьянманскую границу», — добавил он.
Томихин призвал российских граждан, планирующих поездку в Таиланд, внимательно изучать предложения о работе, проверять их источники и способы получения, а также по возможности собирать дополнительную информацию.
Пресс-служба главного управления МВД России по Московской области 14 июля сообщила, что в регионе задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении человека и незаконном лишении его свободы. Уточнялось, что преступники связали жертву и удерживали на цепи в подсобном помещении, вымогая деньги.
