Шор заявил о намерении молдавской оппозиции обжаловать результаты выборов
Минтруд сообщил об увеличении страховых пенсий до 27,1 тыс. рублей в 2026 году
Politico сообщила о желании ЕС добиться решения по активам РФ в обход Орбана
В ЦИК сообщили о совершении 236 нарушений во время выборов в Молдавии
Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2026–2028 годы
ФСБ задержала планировавшего отравить бойцов СВО повара в Севастополе
СК возбудил дело в отношении журналистки Ксении Лариной
МВД установило возможный источник приведшего к гибели людей в Ленобласти суррогата
В отношении экс-главы ВСК возбудили еще одно дело о хищении средств у МО РФ
Синоптик спрогнозировала потепление к концу недели до +13 градусов в Москве
В МЧС напомнили о масштабной проверке систем оповещения
Politico сообщила о нежелании ЕС идти на конфронтацию с Россией
Путин поприветствовал участников Международной олимпиады по финансовой безопасности
Мошенники стали предлагать доход от продажи полезных ископаемых в рамках фишинга
Более 300 жилых домов уничтожено в результате масштабного пожара в Индонезии
Биржевая цена фьючерса на серебро достигла $47
The Times сообщила о дебатах о получении ядерного оружия в Швеции

Россиянку обманом увезли из Таиланда в Мьянму для работы в call-центре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Россиянку обманом увезли из Таиланда и переправили в Мьянму, где, по всей видимости, ее намеревались использовать для принудительной работы в мошеннических call-центрах. Об этом 26 сентября сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

«В настоящий момент у посольства имеется достоверная информация об одной гражданке России, которая в начале сентября обманным путем была вывезена с территории Таиланда в Мьянму для предполагаемой принудительной работы в печально известных call-центрах», — приводят слова Томихина ТАСС.

Уточняется, что россиянка была привлечена предложением о работе моделью в Таиланде, полученным через анонимный Telegram-канал, и именно это побудило ее к поездке. В настоящее время связь с ней потеряна. Последний раз ее мать разговаривала с ней через два дня после того, как она прибыла в Мьянму. Томихин подчеркнул, что посольство предпринимает все необходимые меры для ее спасения.

«Посольством принимается комплекс мер <…> в рамках уже выработанного алгоритма действий в предыдущих подобных случаях.<…> Call-центры находятся на территории соседнего государства в отдаленных от столицы местах. В случае получения сигналов от мьянманской стороны о том, что мы можем забрать гражданина сотрудник посольства незамедлительно выедет на таиландско-мьянманскую границу», — добавил он.

Томихин призвал российских граждан, планирующих поездку в Таиланд, внимательно изучать предложения о работе, проверять их источники и способы получения, а также по возможности собирать дополнительную информацию.

Пресс-служба главного управления МВД России по Московской области 14 июля сообщила, что в регионе задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении человека и незаконном лишении его свободы. Уточнялось, что преступники связали жертву и удерживали на цепи в подсобном помещении, вымогая деньги.

