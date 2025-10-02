130 лет со дня рождения Сергея Есенина — как в России отметят юбилей поэта

В 2025 году в России отмечается 130-летие одного из величайших поэтов XX века Сергея Есенина. В его творчестве нашли отражение красота и грусть русской деревни, ширина и трагизм русской души, свобода и тоска по утраченному, величие природы и бурление революции. К юбилею поэта по всей стране пройдут памятные выставки, концерты и другие мероприятия. «Известия» рассказывают, как встретят знаменательную дату, а также делятся биографией Есенина.

130 лет со дня рождения Сергея Есенина

С инициативой отпраздновать 130-летие Есенина выступил актер Сергей Безруков в ходе заседания совета по поддержке русского языка и других языков народов России в ноябре 2024 года. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин. В январе 2025 года глава государства поручил правительству подготовить программу торжества.

К дню рождения Есенина по всей России пройдут мероприятия, посвященные его жизни и творчеству. Центром празднования станет родное село поэта — Константиново в Рязанской области. Там с 3 по 5 октября состоится Всероссийский есенинский праздник поэзии — трехдневный фестиваль, объединяющий бессмертные стихотворения Есенина и современность. Программа включает концерты, выставки, поэтические вечера, встречи литературоведов, театральные постановки, а также различные активности для детей и взрослых.

В Москве юбилей поэта тоже не обошли стороной. В Государственном Кремлевском дворце 1 октября состоялся концерт «Счастлив тем, что я дышал и жил…». Со сцены звучали романсы и песни на стихи Есенина, а также его стихотворения и воспоминания современников. В концерте приняли участие такие звезды эстрады, как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Пелагея и другие. 3 октября будет показана телевизионная версия шоу.

В Московском государственном музее Есенина пройдет сразу несколько выставок. В день рождения поэта, 3 октября, там откроется бесплатная юбилейная экспозиция, включающая личные вещи, рукописи, раритетные документы и фотографии. Гости музея также смогут посетить литературно-мемориальную экспозицию и выставку «Есенин в центре». Они будут работать до конца года.

Присоединятся к празднованию и театры. Спектакли, посвященные жизни и творчеству, покажут в Московском художественном академическом театре имени Горького, Московском губернском драматическом театре, в Рязанском областном музыкальном театре и других.

Сергей Есенин — биография

Сергей Есенин родился 3 октября (21 сентября по старому стилю) в рязанском селе Константиново. Его родители были простыми крестьянами. Отец будущего поэта редко появлялся дома: чтобы содержать семью, он уезжал на заработки в Москву. Однако и этого едва хватало, поэтому мать подрабатывала прислугой в доме рязанских купцов, а затем тоже устроилась в Москву на кондитерскую фабрику.

Воспитанием Есенина преимущественно занимались дед и бабушка по материнской линии. Мальчик рос активным и любознательным. Днем он проказничал с деревенскими товарищами, а вечером слушал нянины сказки и песни, а также рассказы и стихи странствующих слепцов, которых приглашала в дом набожная бабушка.

В 1904 году девятилетний Есенин начал учиться в Константиновском земском народном училище, в котором преподавали чтение, письмо, счет и закон Божий. Он много читал и демонстрировал хорошие результаты по некоторым предметам, однако из-за ужасного поведения дважды оставался в третьем классе. В 1909 году, окончив училище с похвальным листом, юноша поступил в учительскую школу в селе Спас-Клепики. Там он впервые всерьез занялся поэзией.

Родители хотели, чтобы Есенин стал педагогом. Однако учитель словесности Евгений Хитров разглядел в нем потенциал великого творца и посоветовал перебраться в большой город. В 1912 году начинающий поэт переехал в Москву. Денег у него не было, поэтому он начал работать сначала в мясной лавке, затем в типографии предпринимателя Ивана Сытина. В 1913 году он стал вольнослушателем в Народном университете Альфонса Шанявского.

В 1914 году в детском журнале «Мирок» было опубликовано первое стихотворение Есенина «Береза». Впоследствии там появлялись и другие стихи: «Воробышки», «Пороша»﻿, «Село»﻿ и д.т. Печатался поэт и в большевистской газете «Путь правды». В то время Есенин увлекался идеями Социал-демократической партии. Он распространял революционные листовки, участвовал в забастовках и демонстрациях за права рабочих.

В 1915 году, устав от жизни в «бездушной» Москве, Есенин переехал в Петербург. Там он познакомился с уже признанным мастером слога Александром Блоком и другими поэтами-революционерами. Все они высоко оценили талант молодого коллеги и дали ему положительные рекомендации.

С этого момента литературная карьера Есенина резко пошла в гору. Его стихи стали публиковать ведущие петербургские и московские издания, самого поэта часто приглашали в литературные салоны. В феврале 1916 года увидел свет первый сборник его стихов «Радуница», который быстро стал «хитом». Свежие, легкие и чувственные строки покорили читателей и критиков.

Вскоре после выхода первой книги Есенина призвали в армию: близилась Первая мировая война. По ходатайству полковника Дмитрия Ломана поэта не отправили на фронт, а записали санитаром в Царскосельский поезд № 143, который занимался эвакуацией раненых. Он нередко читал свои стихи солдатам и даже выступал перед императрицей Александрой Федоровной.

Однако война оставила неизгладимый след в душе поэта, он всё больше тяготел к революционным идеям. В 1917 году за отказ писать стихи в честь императора Есенина перевели в так называемый дисциплинарный батальон. Но на фронт он не попал из-за февральской революции. Воспользовавшись суматохой, он самовольно покинул армию и примкнул к эсерам «не как партийный, а как поэт».

На первых порах переворот, потрясший всю страну, Есенин воспринимал с восторгом. Революция была воспета в его поэмах «Товарищ», «Отчарь», «Певущий зов», «Октоих». Поэт сотрудничал с социал-революционной газетой «Дела народа». Тогда же он познакомился со своей первой женой — Зинаидой Райх, убежденной сторонницей партии. Однако разочарование и тоска по потерянному крестьянскому быту постепенно вытесняли былую радость.

В 1918 году Есенин стал одним из основателей и идеологов поэтического движения имажинизм (от фр. image — образ), в котором образы превалируют над идеей. Его книга «Ключи Марии» стала, по сути, манифестом нового литературного движения.

В 1920-х годах мотивы утраты и отчаяния становятся сильнее в творчестве поэта. Есенин создал поэмы «Сорокоуст», «Москва кабацкая» и «Черный человек». Последняя, по воспоминаниям, заставила прослезиться Максима Горького. Постоянные запои, драки и побеги от полиции после пьяных кутежей только усугубляли состояние поэта. В 1922–1923 годах он отправился в мировое турне по странам Европы и США, где познакомился со своей второй женой — танцовщицей Айседорой Дункан. Однако брак продлился всего полтора года.

В ноябре 1925 года Есенин по настоянию своей последней супруги Софьи Толстой лег на лечение в психиатрическую клинику. Поэт дважды сбегал и снова уходил в запой, но санитары возвращали его в палату. В конце декабря он снял со сберкнижки все сбережения и уехал в Ленинград. Через несколько дней его нашли мертвым в номере гостиницы «Англетер».

По официальной версии, поэт совершил самоубийство, однако некоторые исследователи полагают, что его устранили советские спецслужбы. Споры о кончине Есенина не утихают по сей день. Прощание с ним состоялось 29 декабря в ленинградском доме Союза писателей на Фонтанке и 30 декабря в Доме печати в Москве. Похоронен поэт на Ваганьковском кладбище.