Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Сюжет:

В Люксембурге усомнились в возможности ЕС изъять замороженные активы РФ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Люксембурге усомнились в реальности инициативы Евросоюза (ЕС) по использованию российских замороженных активов. Своими выводами на этот счет 1 октября поделился премьер-министр страны Люк Фриден перед началом саммита ЕС в Копенгагене.

Политик подчеркнул, что данный процесс — очень сложный с юридической стороны и просто завладеть активами другого государства не представляется возможным.

«Как будет погашаться такой кредит? Что произойдет, если Россия не выплатит эти репарации по мирному соглашению? Все предложения приветствуются, но сначала мы должны убедиться, что это cработает на практике, и определить, кто в конце концов будет нести ответственность», — сказал Фриден.

Отъёмный механизм: Лондон активизировал попытки украсть активы РФ
В парламенте ищут «легальные» механизмы для покрытия расходов на Украину

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне пообещала, что ЕС не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, Евросоюз договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 октября предупредил, что все лица, причастные к конфискации замороженных российских активов, будут подвергнуты судебному преследованию. Он добавил, что данные действия приведут к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности, что станет серьезным ударом для стран, заинтересованных в инвестициях.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025