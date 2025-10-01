В Люксембурге усомнились в возможности ЕС изъять замороженные активы РФ

В Люксембурге усомнились в реальности инициативы Евросоюза (ЕС) по использованию российских замороженных активов. Своими выводами на этот счет 1 октября поделился премьер-министр страны Люк Фриден перед началом саммита ЕС в Копенгагене.

Политик подчеркнул, что данный процесс — очень сложный с юридической стороны и просто завладеть активами другого государства не представляется возможным.

«Как будет погашаться такой кредит? Что произойдет, если Россия не выплатит эти репарации по мирному соглашению? Все предложения приветствуются, но сначала мы должны убедиться, что это cработает на практике, и определить, кто в конце концов будет нести ответственность», — сказал Фриден.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне пообещала, что ЕС не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, Евросоюз договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 октября предупредил, что все лица, причастные к конфискации замороженных российских активов, будут подвергнуты судебному преследованию. Он добавил, что данные действия приведут к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности, что станет серьезным ударом для стран, заинтересованных в инвестициях.

