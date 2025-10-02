В сухом остатке: к чему приведет обмеление Каспийского моря

За последний месяц сразу два постсоветских лидера заявили о надвигающейся экологической катастрофе из-за обмеления Каспийского моря. Глава Азербайджана Ильхам Алиев считает, что всему виной экологический фактор, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на потепление климата. Согласно заявлениям экспертов, на отдельных участках крупнейшее в мире озеро может повторить судьбу Аральского моря. «Известия» разбирались в причинах и последствиях происходящего.

Что произошло с Каспийским морем

Уровень Каспийского моря в 2025 году рекордно снизился. Согласно данным Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ, Астрахань), поверхность воды оказалась на минимальной отметке за весь период наблюдений — ниже минус 29 м по балтийской системе высот. В целом обмеление происходит с середины 1990-х годов, за последние пять лет падение составило 0,8 м.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз также бил тревогу. По его словам, сейчас уровень воды опустился до отметки минус 29,21 м балтийской системы, что является абсолютным минимумом. «Площадь водной поверхности сократилась в основном за счет мелководной северо-восточной части», — подчеркивал он.

Фото: Global Look Press

Жители прибрежных регионов также говорят, что в последнее время на водоеме обнажаются значительные участки дна, появляются новые острова, а ранее существовавшие острова соединяются с большой сушей новыми перешейками. Многочисленные блогеры наглядно показывают произошедшие изменения. Так, один из казахстанских пользователей опубликовал видео, на котором видно, что в районе Актау море отступило на несколько метров.

Еще один пользователь выложил ролик, в котором сравнивает ситуацию в 2013 и 2025 годах. В первой части один из мостов в Актау со всех сторон окружен водой, сейчас в этом же месте растет трава, а море находится гораздо дальше. Наконец, на еще одном ролике охотники показали, как едут на внедорожнике по бывшему дну Каспия, на горизонте видны острова, которые раньше с суши разглядеть было невозможно. «Всё, моря нет», — констатирует автор.

На противоположном берегу Каспия также говорят о значительном изменении рельефа. Азербайджанский остров Гум, расположенный в Бакинской бухте, перестал быть островом — из-за снижения уровня воды появился перешеек, который соединил его с большой землей. Президент страны Ильхам Алиев также сообщал, что из одного из его кабинетов раньше виднелось море, теперь в этом месте на поверхность почти на метр вышли скалы.

Почему мелеет Каспий

Причин происходящего несколько. С одной стороны, в регионе снижается уровень рек. Речь идет в том числе о Волге, на которую приходится 80% всего речного стока в Каспий. Согласно данным исследователей, в последние четыре года годовой сток составлял 210–232 куб. км, что заметно ниже многолетнего среднего уровня в 250 куб. км. Похожие проблемы фиксируются и на других водных артериях, в том числе на Куре, Урале и Тереке.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Второй важный момент касается потепления климата. Так, Центральная Азия считается одним из мировых регионов — рекордсменов по росту среднегодовой температуры. Согласно данным метеорологов, лето здесь становится всё более жарким и засушливым, постепенно разрастается территория пустынь. В результате осадков становится меньше, а испарение с поверхности Каспия увеличивается.

Наконец, немало проблем связано с хозяйственной деятельностью. Во-первых, на Каспии ведется активная нефтедобыча, при извлечении полезных ископаемым образующиеся пустоты заполняются морской водой. Во-вторых, в Казахстане, Туркменистане, Азербайджане и Иране развивают технологии опреснения морской воды. Так, только в Азербайджане планируют вложить $400 млн в соответствующий проект.

Надо сказать, что вопрос о главных причинах обмеления Каспия остается предметом разногласий даже на уровне президентов. Так, в конце сентября в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на изменении климата. По его словам, Центральная Азия нагревается вдвое быстрее общепланетарных темпов, в таких условиях состояние Каспия становится не региональной, а мировой проблемой.

Фото: Global Look Press/Serguei Fomine

Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически опроверг своего коллегу, заявив, что главная причина обмеления — не потепление, а ухудшение экологической ситуации, то есть, видимо, деятельность человека. Он отметил, что еще три года назад поднимал вопрос о состоянии Каспийского моря, с тех пор ситуация стала только хуже.

Какие прогнозы

Некоторые ученые в происходящем проблему не видят. По их версии, для Каспия характерны колебания уровня воды, море «дышит» на протяжении всей своей истории. Эти исследователи приводят данные, согласно которым в середине прошлого века водоем также мелел, но далее — в 1978–1995 годах — уровень повышался. Из этого делается вывод, что и сейчас после обмеления начнется период роста.

Другие исследователи говорят, что состояние климата и деятельность человека серьезно усугубляют проблему. Так, замруководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Сергей Шипулин говорит, что до 2030 года уровень моря может снизиться еще на метр. «На протяжении прошедших пяти лет очень мало воды поступает в Каспий. Участок суши выдвинулся в море [в северо-восточной части Каспия] почти на 50 км», — отмечает он.

Прогнозы на более отдаленную перспективу еще менее оптимистичные. Так, расчеты европейских ученых опубликовал научный журнал Communications Earth & Environment. Согласно этим данным, до конца столетия уровень Каспия может упасть на 9–18 м, в результате площадь моря сократится на треть. На поверхности окажутся северо-каспийский и туркменский шельфы, оголится берег в средней и южной частях Каспия.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Такое развитие событий будет крупной экологической катастрофой. Деградирует флора и фауна Каспийского моря, на оголенных берегах образуются пустыни и полупустыни, участятся пыльные бури. Осложнятся и подорожают транспортные перевозки — в портах придется проводить постоянные дноуглубительные работы, крупные паромы выйдут из строя, их заменят небольшие суда с низкой осадкой, которые смогут перевозить меньше груза.

В таких условиях крайне важно, чтобы прибрежные страны наладили активное взаимодействие и сообща решили проблемы. Надо сказать, что правовая и дипломатическая основа для этого есть. В 2018 году пять государств подписали конвенцию о статусе Каспия, в которой определили размеры территориальных вод каждого участника. Кроме того, регулярно проходят саммиты прикаспийских государств, следующее мероприятие состоится в следующем году в Иране.

Что говорят эксперты

Главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов подчеркивает, что ситуация сложная, а «поводов для беспокойства довольно много».

— На состояние Каспия влияют несколько факторов. Во-первых, меняется климат, в результате растет испарение с поверхности моря. Во-вторых, есть влияние человека, который забирает воду из каспийского бассейна и не возвращает. Можно довольно уверенно говорить, что уровень воды в ближайшие годы будет снижаться. Российская академия наук и в том числе наш институт сейчас занимаются комплексной программой по изучению моря, по ее итогам сможем представить более детальный анализ, — отмечает он.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что у обмеления будут серьезные экономические и политические последствия.

— Мы знаем, что вокруг Каспия крутятся крупные логистические проекты. Это, например, Срединный коридор, который должен связать Китай и Европу в обход России. Это и без того крайне сложная и запутанная инициатива, которая требует множества перегрузок товаров и прохождения нескольких госграниц. В случае усыхания Каспия осложнятся еще и морские перевозки. Надо сказать, что Россия в этом регионе выстраивает свой проект Север – Юг, который в случае резкого падения уровня воды тоже потребует каких-то дополнительных решений, — говорит он.

Политолог Рустам Бурнашев считает, что пяти прибрежным странам надо активизировать переговоры о судьбе Каспия.