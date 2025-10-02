Исследование показало способность анализа крови оценить старение организма

Ученые из Каролинского института в Швеции совместно с Йельским университетом в США разработали новый метод анализа крови — «системное определение возраста», который позволяет по одному забору крови комплексно оценить состояние старения 11 различных физиологических систем организма. Об этом сообщает портал ScienceNet.

Скорость старения органов и систем организма неодинакова и зависит от таких факторов, таких как генетика, образ жизни и окружающая среда. Традиционные методы оценки биологического возраста дают лишь общее значение и не отражают особенности в старении конкретных органов.

Новый метод основан на механизме метилирования ДНК в эпигенетике. Ученые проанализировали специфические биомаркеры в крови, такие как уровень холестерина и глюкозы, и сопоставили их с заболеваниями, связанными со старением органов. С применением методов машинного обучения был создан предиктивный алгоритм для оценки возраста сердца, легких, мозга, метаболической и иммунной систем, а также еще ряда физиологических систем — всего 11.

На первом этапе исследовательская группа провела анализ медицинских данных около 7,5 тыс. человек, а затем еще на более чем 8 тыс. образцах крови была проверена точность модели. Результаты показали, что новая технология точнее по сравнению с традиционными «эпигенетическими часами» предсказывает вероятность заболеваний, связанных со старением, в том числе сердечно-сосудистые. Также метод выявил существенные различия в том, какие системы стареют быстрее или медленнее у разных людей.

Авторы исследования убеждены, что новый подход позволит врачам назначать более адресные профилактические меры. Так, если анализ показывает, что иммунная система стареет быстрее сердца или легких, пациенту могут порекомендовать меры по укреплению иммунитета. А при высоком индексе старения сердечно-сосудистой системы врач сможет назначить раннюю терапию, изменив образ жизни или назначив препараты.

Запуск данной технологии знаменует переход от общей оценки биологического возраста к определению «системного возраста». Отмечается, что это открывает новые перспективы для персонализированной медицины и профилактики преждевременного старения.

Ранее, 23 сентября, журнал Science Daily указал на способность зеленой средиземноморской диеты замедлить старение мозга. Согласно исследованию, ее противовоспалительное действие может защитить от снижения когнитивных способностей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ