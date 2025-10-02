Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Мир
Мужчину в США обвинили в похищении около 100 тел умерших
Мир
ВС РФ рассказали подробности освобождения населенного пункта Братское
Мир
Трамп выразил надежду о неприменении санкций против России
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Календарь стрижек на октябрь 2025: благоприятные дни и подходящие лунные фазы

Начало и конец месяца станут идеальными периодами для многих эстетических процедур
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лунный календарь — одна из древнейших систем исчисления времени, помогающая планировать важные сферы жизни. Астрологи утверждают, что смена лунных фаз существенно влияет на самочувствие и результаты косметических процедур. Правильно подобранный день способен не только улучшить внешний вид, но и положительно сказаться на общем состоянии организма и настроении. Подробнее о том, какие дни в октябре 2025 года станут удачными для похода к парикмахеру, врачу и косметологу — рассказывают «Известия».

Лунный календарь на октябрь-2025: основные фазы и их влияние

Лунный календарь основан на последовательной смене четырех фаз естественного спутника Земли: новолуния, растущей Луны, полнолуния и убывающей Луны. В совокупности эти периоды составляют полный лунный цикл, средняя длительность которого составляет около 29,5 суток, что примерно совпадает с традиционным делением на месяцы.

Фазы Луны с древних времен помогают людям ориентироваться в природных ритмах, а сегодня они широко применяются для определения оптимального времени для изменений во внешности, проведения лечебных и косметологических процедур, а также операций.

В октябре 2025 года лунные фазы распределятся так:

— растущая Луна (с 1 по 6 и с 22 по 31 октября);

— полнолуние (7 октября);

— убывающая Луна (с 8 по 20 октября);

— новолуние (21 октября).

По мнению астрологов, каждая фаза Луны обладает своей уникальной энергетикой, которая влияет на организм человека, настроение и общее состояние.

Растущая Луна — это время активного роста, накопления энергии и обновления. В эти дни организм ощущает прилив сил, улучшается настроение, повышается работоспособность и творческий потенциал. Активизируются обменные процессы, улучшается регенерация тканей. Поэтому период растущей Луны оптимален для перемен во внешности — стрижек, окрашивания волос, а также для оздоровительных процедур.

Опасное суперлуние в октябре: как Урожайная Луна перевернет жизнь каждого
Сила суперлуния в Овне обострит чувства и поможет отпустить прошлое

Полнолуние — пик энергетической активности, когда влияние Луны на организм достигает максимума. В это время часто обостряются эмоции и повышается чувствительность. Физическая энергия достигает наивысшего уровня, но одновременно возрастает риск переутомления и стрессов.

Фаза убывающей Луны способствует очищению организма от токсинов и ненужного. В этот период замедляются процессы роста, снижается физическая активность, возможна усталость или снижение энергии. Это хорошее время для завершения начатых дел, избавления от вредных привычек и проведения очищающих и восстановительных процедур.

Новолуние символизирует начало нового лунного цикла и характеризуется моментом полной невидимости Луны с Земли. Энергетика организма в этот период минимальна, поэтому рекомендуется избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок, операций и экстремальных видов спорта.

Лунный календарь помогает выбрать благоприятные дни для стрижек, окрашивания, косметологических процедур, а также для посещения врачей и проведения операций, делая уход за собой более осознанным и эффективным.

Лунный календарь красоты на октябрь-2025: когда стричься и красить волосы

По мнению астрологов, лунные фазы оказывают значительное влияние на состояние волос и эффективность косметических процедур. Учитывая данные лунного календаря, можно выбрать наиболее удачные дни для стрижек, окрашивания, завивки и уходовых процедур, чтобы укрепить волосы, улучшить их структуру и продлить стойкость цвета.

Лучшее время для стрижки и окрашивания — дни растущей Луны, когда волосы растут быстрее и становятся крепче. В октябре 2025 к таким дням относятся 1, 2, 3, 4, 5, 6, а также 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 октября. Стрижка в эти дни способствует укреплению волос, улучшению их внешнего вида и ускоряет рост. Окрашивание в эти периоды ложится ровнее, цвет становится насыщенным и стойким. Это особенно важно для тех, кто регулярно меняет цвет волос или использует химические составы.

В период убывающей Луны (8–20 октября) волосы растут медленнее, но укрепляются и лучше сохраняют форму. Этот период удобен для проведения уходовых и восстанавливающих процедур. Окрашивание лучше делать в темные оттенки — они будут выглядеть особенно выразительно. В эти дни рекомендуется воздержаться от радикальных изменений.

Приближается плохое суперлуние: что это такое, когда в октябре 2025 года, точное время наступления, в каком знаке зодиака
Луна не пожалеет никого, жизнь некоторых людей кардинально изменится

Новолуние 21 октября — день, когда волосы особенно уязвимы. Рекомендуется избегать стрижек, окрашивания, завивки и других химических процедур, отдавая предпочтение щадящему уходу и восстановлению.

Завивку и сложные укладки лучше запланировать на фазу растущей Луны: 1–6 и 22–31 октября. В этот период укладка сохраняется дольше, а волосы меньше повреждаются. Салонные уходовые процедуры — маски, ламинирование, массаж, также рекомендуются в дни растущей Луны, когда волосы лучше впитывают полезные вещества.

В периоды полнолуния (7 октября) и новолуния (21 октября), следует быть осторожнее с процедурами, так как возможны повышенная ломкость волос и раздражение кожи головы.

Лунный календарь здоровья на октябрь-2025: благоприятные дни для операций

Лунный календарь помогает спланировать наиболее удачные дни для медицинских и косметологических вмешательств — посещение косметолога, операции, инъекционные процедуры, массаж и уходовые манипуляции. Считается, что в некоторые лунные фазы снижаются риски осложнений, ускоряется восстановление и усиливается эффект от процедур.

Операции и серьезные хирургические вмешательства лучше планировать в дни убывающей Луны (8–20 октября). В это время организм более устойчив к стрессам, быстрее восстанавливается, снижается риск воспалений и кровотечений. В дни полнолуния (7 октября) и новолуния (21 октября) операции не рекомендуются из-за повышенной уязвимости организма.

Косметологические процедуры, включая инъекции (ботокс, мезотерапия, биоревитализация), идеальны в периоды растущей Луны — с 1 по 6 и с 22 по 31 октября. В эти дни кожа лучше усваивает полезные вещества, процедуры оказывают более выраженный и стойкий эффект. В дни убывающей Луны уходовые процедуры будут способствовать очищению и восстановлению кожи, поэтому этот период также подходит для курса восстановления.

Красная Огненная Лошадь: как встретить 2026 год и что от него ожидать
Что символизирует огненная стихия и какие символы и украшения подходят для встречи года Красной Огненной Лошади по восточному календарю

Массажи, особенно лечебные и лимфодренажные, рекомендуются в периоды растущей Луны, когда активизируется обмен веществ и улучшается циркуляция крови. Лучшие даты — 1–6 и 22–31 октября. В дни убывающей Луны массаж полезен для расслабления и детокса, но следует избегать интенсивных процедур, чтобы не травмировать кожу. В дни полнолуния и новолуния рекомендуется ограничить любые серьезные косметические и медицинские процедуры, отдав предпочтение щадящему уходу, релаксации и восстановлению.

Важно помнить, что лунные рекомендации не заменяют консультации с врачами и специалистами по красоте. Поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на экспертное мнение специалистов и индивидуальные особенности организма.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026