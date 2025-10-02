Календарь стрижек на октябрь 2025: благоприятные дни и подходящие лунные фазы

Лунный календарь — одна из древнейших систем исчисления времени, помогающая планировать важные сферы жизни. Астрологи утверждают, что смена лунных фаз существенно влияет на самочувствие и результаты косметических процедур. Правильно подобранный день способен не только улучшить внешний вид, но и положительно сказаться на общем состоянии организма и настроении. Подробнее о том, какие дни в октябре 2025 года станут удачными для похода к парикмахеру, врачу и косметологу — рассказывают «Известия».

Лунный календарь на октябрь-2025: основные фазы и их влияние

Лунный календарь основан на последовательной смене четырех фаз естественного спутника Земли: новолуния, растущей Луны, полнолуния и убывающей Луны. В совокупности эти периоды составляют полный лунный цикл, средняя длительность которого составляет около 29,5 суток, что примерно совпадает с традиционным делением на месяцы.

Фазы Луны с древних времен помогают людям ориентироваться в природных ритмах, а сегодня они широко применяются для определения оптимального времени для изменений во внешности, проведения лечебных и косметологических процедур, а также операций.

В октябре 2025 года лунные фазы распределятся так:

— растущая Луна (с 1 по 6 и с 22 по 31 октября);

— полнолуние (7 октября);

— убывающая Луна (с 8 по 20 октября);

— новолуние (21 октября).

По мнению астрологов, каждая фаза Луны обладает своей уникальной энергетикой, которая влияет на организм человека, настроение и общее состояние.

Растущая Луна — это время активного роста, накопления энергии и обновления. В эти дни организм ощущает прилив сил, улучшается настроение, повышается работоспособность и творческий потенциал. Активизируются обменные процессы, улучшается регенерация тканей. Поэтому период растущей Луны оптимален для перемен во внешности — стрижек, окрашивания волос, а также для оздоровительных процедур.

Полнолуние — пик энергетической активности, когда влияние Луны на организм достигает максимума . В это время часто обостряются эмоции и повышается чувствительность. Физическая энергия достигает наивысшего уровня, но одновременно возрастает риск переутомления и стрессов .

Фаза убывающей Луны способствует очищению организма от токсинов и ненужного. В этот период замедляются процессы роста, снижается физическая активность, возможна усталость или снижение энергии. Это хорошее время для завершения начатых дел, избавления от вредных привычек и проведения очищающих и восстановительных процедур .

Новолуние символизирует начало нового лунного цикла и характеризуется моментом полной невидимости Луны с Земли. Энергетика организма в этот период минимальна, поэтому рекомендуется избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок, операций и экстремальных видов спорта.

Лунный календарь помогает выбрать благоприятные дни для стрижек, окрашивания, косметологических процедур, а также для посещения врачей и проведения операций, делая уход за собой более осознанным и эффективным.

Лунный календарь красоты на октябрь-2025: когда стричься и красить волосы

По мнению астрологов, лунные фазы оказывают значительное влияние на состояние волос и эффективность косметических процедур. Учитывая данные лунного календаря, можно выбрать наиболее удачные дни для стрижек, окрашивания, завивки и уходовых процедур, чтобы укрепить волосы, улучшить их структуру и продлить стойкость цвета.

Лучшее время для стрижки и окрашивания — дни растущей Луны, когда волосы растут быстрее и становятся крепче. В октябре 2025 к таким дням относятся 1, 2, 3, 4, 5, 6, а также 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 октября . Стрижка в эти дни способствует укреплению волос, улучшению их внешнего вида и ускоряет рост. Окрашивание в эти периоды ложится ровнее, цвет становится насыщенным и стойким. Это особенно важно для тех, кто регулярно меняет цвет волос или использует химические составы.

В период убывающей Луны (8–20 октября) волосы растут медленнее, но укрепляются и лучше сохраняют форму. Этот период удобен для проведения уходовых и восстанавливающих процедур . Окрашивание лучше делать в темные оттенки — они будут выглядеть особенно выразительно. В эти дни рекомендуется воздержаться от радикальных изменений.

Новолуние 21 октября — день, когда волосы особенно уязвимы. Рекомендуется избегать стрижек, окрашивания, завивки и других химических процедур, отдавая предпочтение щадящему уходу и восстановлению.

Завивку и сложные укладки лучше запланировать на фазу растущей Луны: 1–6 и 22–31 октября . В этот период укладка сохраняется дольше, а волосы меньше повреждаются. Салонные уходовые процедуры — маски, ламинирование, массаж, также рекомендуются в дни растущей Луны, когда волосы лучше впитывают полезные вещества.

В периоды полнолуния (7 октября) и новолуния (21 октября), следует быть осторожнее с процедурами, так как возможны повышенная ломкость волос и раздражение кожи головы.

Лунный календарь здоровья на октябрь-2025: благоприятные дни для операций

Лунный календарь помогает спланировать наиболее удачные дни для медицинских и косметологических вмешательств — посещение косметолога, операции, инъекционные процедуры, массаж и уходовые манипуляции. Считается, что в некоторые лунные фазы снижаются риски осложнений, ускоряется восстановление и усиливается эффект от процедур.

Операции и серьезные хирургические вмешательства лучше планировать в дни убывающей Луны (8–20 октября). В это время организм более устойчив к стрессам, быстрее восстанавливается, снижается риск воспалений и кровотечений . В дни полнолуния (7 октября) и новолуния (21 октября) операции не рекомендуются из-за повышенной уязвимости организма.

Косметологические процедуры, включая инъекции (ботокс, мезотерапия, биоревитализация), идеальны в периоды растущей Луны — с 1 по 6 и с 22 по 31 октября. В эти дни кожа лучше усваивает полезные вещества, процедуры оказывают более выраженный и стойкий эффект. В дни убывающей Луны уходовые процедуры будут способствовать очищению и восстановлению кожи, поэтому этот период также подходит для курса восстановления.

Массажи, особенно лечебные и лимфодренажные, рекомендуются в периоды растущей Луны, когда активизируется обмен веществ и улучшается циркуляция крови. Лучшие даты — 1–6 и 22–31 октября. В дни убывающей Луны массаж полезен для расслабления и детокса, но следует избегать интенсивных процедур, чтобы не травмировать кожу. В дни полнолуния и новолуния рекомендуется ограничить любые серьезные косметические и медицинские процедуры, отдав предпочтение щадящему уходу, релаксации и восстановлению.

Важно помнить, что лунные рекомендации не заменяют консультации с врачами и специалистами по красоте. Поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на экспертное мнение специалистов и индивидуальные особенности организма.