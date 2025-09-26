 
Красная Огненная Лошадь: как встретить 2026 год и что от него ожидать

Что символизирует огненная стихия и какие символы и украшения подходят для встречи года Красной Огненной Лошади по восточному календарю
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Следующий, 2026 год по восточному календарю станет годом Красной Огненной Лошади, который продлится с 17 февраля 2026-го по 5 февраля 2027 года. Как встретить год Лошади, что надеть и чем украсить стол, чтобы привлечь удачу и успех в новом году, — в материале «Известий».

Новый, 2026-й — год какого животного

По китайскому календарю предстоящим 2026 годом будет править Красная Огненная Лошадь. Считается, что ее энергия подарит успех тем, кто быстро адаптируется под изменчивое настроение мира. В китайской астрологии каждый год ассоциируется с одним из 12 животных и одной из пяти стихий. В 2026 году по восточному календарю наступит год Красной Огненной Лошади, он продлится с 17 февраля 2026-го по 5 февраля 2027 года. Год Лошади повторяется каждые 12 лет, а сочетание с огненной стихией происходит раз в 60 лет.

Лошадь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лошадь — седьмой знак китайского зодиака, символизирующий свободу, энергию и стремление к лидерству. Ее энергия способствует активным действиям, стремлению к переменам и самовыражению, однако огонь также приносит импульсивность и эмоциональность, что требует от людей осторожности и самоконтроля.

Красная Огненная Лошадь: чего ждать от 2026 года

Год Красной Огненной Лошади обещает быть благоприятным для профессионального роста и развития, поскольку энергия этого знака способствует инициативности и стремлению к успеху. При этом важно избегать поспешных решений и учитывать возможные риски. Так, предприниматели и руководители могут ожидать новых возможностей для расширения и укрепления позиций на рынке.

Стихия огня может принести как прибыль, так и финансовые трудности. Важно проявлять осмотрительность в инвестициях и расходах. Год Лошади благоприятен для тех, кто готов к активным действиям и не боится рисковать, но необходимо тщательно анализировать возможные последствия решений, особенно финансовых.

Эмоциональная насыщенность года может повлиять и на личные отношения. Люди будут стремиться к ярким и страстным переживаниям, что может привести как к укреплению связей, так и к конфликтам. Важно проявлять терпимость и понимание, избегать импульсивных поступков и стремиться к гармонии в отношениях.

Семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Несмотря на то что энергия Лошади способствует физической активности, повышенная эмоциональность и стресс могут негативно сказаться на здоровье. В грядущем году рекомендуется уделять внимание психоэмоциональному состоянию, заниматься спортом и соблюдать режим отдыха.

Как встречать год Красной Огненной Лошади

Встречать год Красной Огненной Лошади (2026 год) стоит с учетом его символики — воплощенной энергии, динамики и стремления к успеху.

Для привлечения удачи рекомендуется украшать дом статуэтками лошади с поднятой головой, символизирующими движение вперед. Цветовая гамма должна включать красные, оранжевые, золотые и фиолетовые оттенки, отражающие стихию огня и высокие устремления. Использование этнических мотивов и массивного декора подчеркнет динамичность года.

Для близких стоит выбирать подарки, которые сослужат хорошую службу в любимых активностях и самосовершенствовании, — абонементы в спортклубы, сертификаты на аттракционы, книги, «умные» устройства и подписки на развивающие курсы.

Книги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Год Лошади потребует активных действий и энергии, поэтому важно заранее позаботиться о здоровье. Силовые тренировки, йога, пробежки или прогулки на свежем воздухе помогут подготовиться к новым свершениям и переменам, а также справиться с эмоциональным напряжением, которое может возникнуть в год Огненной Лошади.

В целом 2026-й обещает быть ярким и полным событий, поэтому важно встречать его с позитивным настроем, готовностью к переменам и верой в свои силы. Лошадь будет способствовать успеху тем, кто стремится к цели.

Что надеть на Новый год — 2026 по восточному календарю

Год Красной Огненной Лошади требует особого подхода к выбору наряда. Для встречи года идеально подойдут яркие цвета, ассоциирующиеся с огненной стихией, в плане тканей предпочтительны шелк, бархат и атлас, а также кожа, которая добавит уверенности и силы образу. Допустимы тонкая шерсть или кашемир.

В качестве аксессуаров подойдут украшения с огненными камнями — рубины, гранаты, кораллы, а также золотые элементы. Для встречи года можно выбрать платье яркого красного цвета с золотыми или серебряными аксессуарами для женщин или классический костюм с элементами красного для мужчин.

Кольцо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обувь также должна соответствовать общей концепции — красные туфли или сапоги с золотыми вставками будут как нельзя кстати. При этом стоит избегать слишком темных или тусклых оттенков, таких как черный или серый, которые не соответствуют огненной энергии года. Хотя их можно использовать в комбинации с яркими акцентами.

Чем украсить стол на год Красной Огненной Лошади в 2026 году

Для украшения стола на Новый год – 2026, который будет проходить под знаком Красной Огненной Лошади, также стоит отдать предпочтение ярким и насыщенным цветам. Для оформления стола стоит выбрать скатерть красного или золотого цвета, салфетки могут быть выполнены в тон скатерти или контрастировать с ней. Столовые приборы с золотыми или бронзовыми элементами также прекрасно подчеркнут атмосферу праздника. Для бокалов можно выбрать стекло с золотыми ободками или градиентные бокалы, переходящие от красного к оранжевому.

Центр стола можно украсить статуэткой Лошади, это может быть как традиционная китайская фигурка, так и современная модель. Вокруг статуэтки можно разместить свечи в огненных оттенках — красные, оранжевые

На новогоднем столе должны преобладать блюда, символизирующие силу и энергию. Рекомендуются салаты с зеленью и морковью, овощные нарезки, хлеб с пряностями и легкие напитки. Избегать следует морепродуктов, мяса и рыбы, а также яств из конины.

Салат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На столе также должны быть яркие фрукты, такие как апельсины, гранаты и яблоки, символизирующие богатство и успех. Для сладких угощений подойдут десерты, украшенные золотыми посыпками, пирожные в огненных оттенках или торт с золотыми акцентами.

Прогнозы для различных знаков китайского зодиака

Год Красной Огненной Лошади обещает быть временем перемен, активности и самовыражения. Энергия Лошади способствует стремлению к успеху и лидерству, а стихия огня добавляет страсти и динамичности. Важно использовать эту энергию для достижения целей, при этом проявляя осмотрительность и баланс. Смело встречайте новый год, готовьтесь к вызовам и стремитесь к самосовершенствованию.

Особенно благоприятен он для людей, рожденных в год Лошади, Тигра, Собаки и Обезьяны. Им предстоит год судьбы, полный возможностей для роста и самореализации.

рукопожатие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Представителям других знаков рекомендуется проявлять осторожность и избегать импульсивных решений. Важно сохранять баланс между активностью и осмотрительностью, чтобы избежать возможных трудностей.

Прямой эфир