Мощные магнитные бури обрушатся на Землю: график на октябрь 2025 года

Магнитные бури, которые являются следствием вспышек на Солнце, ожидается, накроют Землю уже в начале октября. В воскресенье, 28 сентября, на ближайшей к нам звезде произошла самая мощная за последние три месяца импульсная вспышка класса М6.4. В целом, на Солнце наблюдается повышенная активность, о последствиях которой пока трудно говорить с уверенностью, отмечают эксперты. Однако уже 2 октября на нашу планету обрушилась магнитная буря уровня G1. Подробнее о космическом явлении, а также, как защититься от его воздействия — в материале «Известий».

Геомагнитные бури в октябре 2025 года: график

Возникновение геомагнитных, или магнитных, бурь на Земле зависит от вспышек на Солнце, которые, несмотря на развитие технологий, всё еще трудно предугадывать. Из-за этого прогнозы делаются на основе исторических данных или же косвенных показателях активности звезды. Из-за этого уведомления о приближающихся магнитных бурях приходят лишь после уже произошедшей вспышки на линии Земля — Солнце. Специалисты всё же делают метеопрогнозы, которые помогают дать ориентировочную оценку космической погоды, а также указать дни, когда возможно усиление геомагнитной активности.

По некоторым прогнозам, до конца октября возможно несколько периодов, когда геомагнитная активность будет неустойчивой, есть вероятность возникновения бурь уровня G1 или выше.

Выделяется пять уровней интенсивности магнитных бурь:

— G1 (слабая буря). Возможны небольшие погрешности в работе искусственных спутников. За цикл Солнца (около 11 лет) происходят порядка 1,7 тыс. раз;

— G2 (умеренная буря). Могут возникнуть перепады напряжения, помехи в радиосвязи и повреждение трансформаторов. Случаются примерно 660 раз за цикл;

— G3 (сильная буря). Происходит около 200 раз за 11 лет и может стать причиной нарушений работы спутниковой навигации;

— G4 (очень сильная или тяжелая буря). При таких бурях возможна генерация электротоков в металлических предметах и проводах, защитные устройства срабатывают ошибочно. Случается порядка 100 раз в цикл;

— G5 (экстремально сильная буря). Такие бури являются крайне редкими и случаются не чаще четырех раз за цикл. Вызывают серьезные сбои в работе спутников и энергосетей, вплоть до полного отключения.

По оценкам, ближайшее наиболее вероятное усиление геомагнитных бурь может произойти уже 2 октября, продлится оно шесть дней. По прогнозам, буря достигнет уровня G1, после чего до 6 числа будет сохраняться возбужденная магнитосфера.

Магнитные бури в октябре 2025 года: каких проблем со здоровьем ждать

Исследования последних лет в области гелиобиологии (раздел биофизики, изучающий влияние изменений активности Солнца на земные организмы) выявляют корреляции между геомагнитной активностью и ее влиянием на некоторых людей. Могут проявляться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, неврологические и психофизиологические. Ниже — основные риски и проявления, на которые стоит обратить внимание.

Сердечно-сосудистые проблемы

— Повышение артериального давления. Ряд исследований показал связь между геомагнитной активностью и давлением у людей. Однако некоторые ученые считают, что его рост мог быть связан и с другими явлениями, например, изменением погоды.

— Повышенный риск приступов, в том числе стенокардии, аритмий, обострений у людей с сердечной недостаточностью.

— В отдельных работах отмечается повышение уровня смертности от сердечных заболеваний во время сильных геомагнитных возмущений.

Неврологические и психоэмоциональные эффекты

— Головная боль, мигрень, головокружение.

— Нарушения сна: трудности с засыпанием, прерывистый сон, ощущение усталости даже после достаточного отдыха.

— Снижение концентрации внимания, раздражительность, перемены настроения.

Обострение хронических заболеваний

— Ухудшение состояния здоровья может наблюдаться у людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, варикозом, заболеваниями сосудов головного мозга.

— Уменьшение иммунной защиты, общее ощущение слабости, возможно ухудшение самочувствия при простудных и вирусных заболеваниях.

Другие возможные проявления

— Повышенная тревожность, беспокойство.

— Проблемы с вестибулярным аппаратом, у некоторых — тошнота, нарушения координации.

Считается, что наиболее подвержены воздействию магнитных бурь пожилые (старше 60 лет), особенно при наличии хронических заболеваний; люди с сердечно-сосудистыми, неврологическими и психическими заболеваниями.

Научные статьи подчеркивают, что влияние магнитных бурь на здоровье часто опосредованно. Изменение состояния здоровья может зависеть и от многих других факторов: стресса, нарушения сна, погоды. Прямая причинно-следственная связь всё еще остается предметом активных исследований.

Часто причиной влияния магнитных бурь на человека становится психосоматическая реакция — в ожидании негативных последствий, а также зная, о приближающихся космических событиях, люди могут ощущать физическое недомогание.

Магнитные бури в октябре 2025 года: как справиться с негативным влиянием

Чтобы минимизировать возможные негативные эффекты на организм во время геомагнитных бурь, полезно следовать ряду практических рекомендаций:

— сон и режим. Важно соблюдать полноценный ночной сон — минимум 7–8 часов, с регулярным временем отхода ко сну и подъема. За час-два до засыпания советуют ограничить экранное время, особенно синий и яркий свет, а также возбуждающие активности;

— ограничение нагрузок. Физическая активность должна быть умеренной. Врачи советуют метеозависимым людям избегать интенсивные тренировки в дни сильной космической активности. Специалисты также рекомендуют практиковать дыхательные упражнения, заниматься йогой или медитировать;

— контроль питания. Особенно в вечернее время стоит исключить кофе, крепкий чай и энергетики. Также важно ограничить употребление алкоголя, тяжелой и жирной пищи. Лучше придерживаться правильного питания и здорового образа жизни (не только в дни магнитных бурь);

— поддержание здоровья. Людям, которые знают о своей метеочувствительности, советуют регулярно измерять давление, особенно при наличии гипертонии или сердечных заболеваний. Важно также подготовить все необходимые (исключительно прописанные врачом) медикаменты заранее. Можно также обращать внимание на проявление таких симптомов как боль в груди, одышка, учащенное сердцебиение. Нельзя заниматься самолечением, при появлении любых симптомов нужно обратиться к специалисту;

— внешняя среда. В дни магнитных бурь стоит проветривать помещение и поддерживать комфортную температуру и влажность.

— информационная готовность. Метеозависимым можно следить за прогнозом магнитных бурь и готовиться к ним заранее.

При появлении любых симптомов необходимо обратиться к врачу и не употреблять лекарства без назначения.