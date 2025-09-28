Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Голландская журналистка прокомментировала статью иностранца о России

Соня ван ден Энде: Делингпол после визита в РФ изменил свое мнение о стране
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Когда британский журналист Джеймс Делингпол приехал в Россию, он полностью изменил свое мнение, потому что увидел, что 99% того, что писали, оказалось неправдой. Об этом 28 сентября «Известиям» сообщила голландский журналист-расследователь Соня ван ден Энде, комментируя статью Делингпола «Хотите верьте, хотите нет, но Россия велика».

«Это очень смело с его стороны, что он всё же решил поехать, потому что, я понимаю, семья, возможно, друзья сильно отговаривали», — заявила журналистка.

По ее мнению, когда британец приехал в Россию, он полностью изменил свое мнение и увидел, что почти большинство информации, публикуемой в западных СМИ, является неправдой. Она добавила, что многие люди на Западе представляют Россию как СССР.

«Я всегда говорю журналистам и обычным людям: «Приезжайте и сами посмотрите правду, что такое Москва, что такое Россия». Потому что я бываю в Петербурге и других местах, и когда вы приедете, вы поймете, что всё не так, как пишут в газетах или показывают по ТВ», — поделилась журналистка.

Она отметила, что многие, кто приезжает, потом рассказывают ей, что Россия — очень современная страна.

Национальный ракурс: Россия остается лидером в Европе по размеру экономики
Какие меры государственной поддержки способствуют сохранению таких показателей

Делингпол 28 сентября рассказал журналу The Spectator о своем восхищении безопасностью российских улиц, противопоставив это ситуации в Великобритании. Журналист высоко оценил хорошо развитую уличную инфраструктуру и назвал московское метро «лучшим в мире».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025