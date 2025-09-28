Когда британский журналист Джеймс Делингпол приехал в Россию, он полностью изменил свое мнение, потому что увидел, что 99% того, что писали, оказалось неправдой. Об этом 28 сентября «Известиям» сообщила голландский журналист-расследователь Соня ван ден Энде, комментируя статью Делингпола «Хотите верьте, хотите нет, но Россия велика».

«Это очень смело с его стороны, что он всё же решил поехать, потому что, я понимаю, семья, возможно, друзья сильно отговаривали», — заявила журналистка.

По ее мнению, когда британец приехал в Россию, он полностью изменил свое мнение и увидел, что почти большинство информации, публикуемой в западных СМИ, является неправдой. Она добавила, что многие люди на Западе представляют Россию как СССР.

«Я всегда говорю журналистам и обычным людям: «Приезжайте и сами посмотрите правду, что такое Москва, что такое Россия». Потому что я бываю в Петербурге и других местах, и когда вы приедете, вы поймете, что всё не так, как пишут в газетах или показывают по ТВ», — поделилась журналистка.

Она отметила, что многие, кто приезжает, потом рассказывают ей, что Россия — очень современная страна.

Делингпол 28 сентября рассказал журналу The Spectator о своем восхищении безопасностью российских улиц, противопоставив это ситуации в Великобритании. Журналист высоко оценил хорошо развитую уличную инфраструктуру и назвал московское метро «лучшим в мире».

