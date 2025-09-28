Реклама
Британский журналист выразил восхищение безопасной обстановкой в России

Журналист Делингпол: в России, в отличие от Лондона, намного безопаснее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Британский журналист Джеймс Делингпол выразил восхищение безопасностью российских улиц, противопоставив ее ситуации в Великобритании, и подчеркнул прогресс в развитии российской инфраструктуры и улучшении уровня жизни граждан. Об этом 28 сентября он рассказал журналу The Spectator.

«Россия велика. На улицах чисто и безопасно, нет опасности поножовщины в лондонском стиле или кражи мобильных телефонов, общественный транспорт работает», — сказал Делингпол.

Журналист высоко оценил хорошо развитую уличную инфраструктуру и назвал московское метро «лучшим в мире». Его также впечатлил уровень жизни россиян, которых он охарактеризовал как сдержанных, но вежливых и культурных.

Делингпол отметил оживленную атмосферу в ресторанах на таких улицах, как Арбат и Большая Никитская, что, по его мнению, свидетельствует о более стабильной экономической ситуации, чем принято изображать в западных СМИ.

Неожиданным препятствием для него стала технология глушения сигналов, используемая для защиты от беспилотников, из-за которой он заблудился. В итоге ему помог молодой человек с девушкой, проводив его до нужного места.

«Как тебе Москва?» — спросил он. <…> «Потрясающе!» — ответил я», — заключил британец.

«Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать»
Встреча Владимира Путина с представителями СМИ. Основные цитаты

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль 8 сентября выразил желание переехать в Россию. По его словам, это будет ярким символом франко-российской дружбы.

