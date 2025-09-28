Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Скандинавские страны выступили против участия россиян в международных турнирах. Об этом заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
«У норвежцев очень сильное скандинавское лобби. Это позиция. Норвежцы просто более открыто ее озвучивают», — его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Бородавко добавил, что точно такого же мнения придерживается шведская и финская сторона. По его мнению, Центральная Европа более-менее лояльна.
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев 28 сентября сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР. Он отметил, что для этого есть хорошие перспективы.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ